"Автодор" ожидает финансирование в 335 млрд рублей на три проекта

Государственная компания "Автодор" хочет запросить 335 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на строительство трех трасс. Об этом председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил журналистам во время церемонии гашения памятной марки.

"Мы запросим 150 млрд рублей на строительство трассы Москва - Нижний Новгород - Казань, 130 млрд рублей - Казань - Екатеринбург, 55 млрд рублей - обхода Твери, пока три проекта", - сказал Вячеслав Петушенко.

Обход Твери - единственный не построенный участок скоростной трассы М-11 "Нева" между Москвой и Петербургом. На этом отрезке машины двигаются по "старой Ленинградке" М-10, которая в этом месте прошла капитальную реконструкцию и расширение. Строительство платной трассы до Казани с последующим продолжением на Екатеринбург - часть национального плана восстановления экономики. Согласно документу, первый отрезок длиной 794 км должен быть открыт к 2024 году.

Еще один проект - обход города Аксая на трассе М-4 - будет реализован досрочно, срок сдачи сдвинется на 2023 год, заверил Петушенко.

"Мы вообще хотим весь обход Аксая сдать досрочно, - пояснил глава "Автодора". - Самое главное, чтобы мы нашли деньги. Мы в том числе рассматриваем вариант привлечения облигаций с последующим финансированием из бюджета".