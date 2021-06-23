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23.06.2021 09:02
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ сократит объемы выпуска Largus и Xray - занимайте очередь на покупку

Текст: Константин Руссов
Считать, в который раз АвтоВАЗ вынужденно приостанавливает работу в этом году, становится бессмысленным: режим простоя объявлялся уже многократно и будет объявлен ещё не раз. На этот раз снова встала линия автомобилей на платформе B0.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Как сообщает Avtograd news, 23 июня 2021 года остановлена сборка моделей Lada Xray, Largus, а также Renault Sandero и Logan. Причина - отсутствие электронных компонентов. В простое будут находиться первая и вторая смены, персонал получит 2/3 от средней зарплаты.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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При этом один из пользователей под постом в соцсетях отметил: "Зато в субботу аж 10 часов работал конвейер на линии В0" (пунктуация и грамматика сохранены - прим. "РГ").

Ранее "Российская газета" писала, что на АвтоВАЗе "чёрные субботы" планируют вернуть с 1 июля 2021 года.

Выпуск автомобилей семейств Lada Niva и Granta осуществляется пока в прежнем режиме.

В теории такой режим работы может сказаться на доступности некоторых моделей Lada, и клиенту придётся ждать своего автомобиля дольше обычного.

Если Xray это касается в меньшей степени, то Largus, напомним, занимает третье место по популярности в общем объёме продаж российской марки.

#Lada