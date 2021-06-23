Чернышенко: Мы искусственно притормозили второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли

Второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли будет запущен после того, как правительство примет решение по вопросу налогообложения иностранных ИТ-компаний.

"Мы его немножко искусственно притормозили, чтобы разобраться, что нам будет выгоднее - вводить свой налог на глобальные корпорации или дождаться решения ОЭСР по Pillar 1 и Pillar 2 (решения по налогообложению ИТ-компаний на международном уровне - прим. "РГ"). Как только будет решение, мы выпустим пакет", - рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде.

Напомним, с 1 января 2021 года в рамках первого пакета мер поддержки ИТ-отрасли действуют беспрецедентные льготы для ИТ-компаний: налог на прибыль 3% вместо 20%, страховые взносы на фонд оплаты труда - 7,6 % вместо 14%, нулевая ставка НДС для российского лицензионного софта. Мерой воспользовались более 5,5 тысячи компаний, сообщил во вступительном слове к пленарке премьер-министр России Михаил Мишустин.

Результатом господдержки должны стать максимально выгодные условия ведения ИТ-бизнеса в России, отметил Чернышенко. Кроме того, бизнес сможет подключать свои сервисы к государственным онлайн-витринам, что откроет им доступ к большому количеству пользователей госуслуг.