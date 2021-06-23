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23.06.2021 11:22
Рубрика: В мире

Депутат бундестага заявила о курсе Германии на подготовку войны с РФ

Текст: Константин Волков

Берлин, наращивая расходы на оборону, готовится к войне с Россией, считает депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен. Об этом она заявила в своей статье в издании ND-Aktuell.

Фото: Министерство обороны РФ
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По ее мнению, отношения двух стран "достигли дна", почти каждый день раздаются призывы к новым санкциям против Москвы. А политика НАТО по наращиванию вооружений и "забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад" - это "две стороны одной медали".

Дагделен полагает, что Берлин "открыто берет курс на подготовку к войне против России".

Также депутат ранее, в середине мая, призвала заключить договор о дружбе и примирении с Россией.

"Мы должны использовать годовщину нападения Германии на СССР в 1941 году как повод, чтобы, как и с Францией, начать примирение с Россией и согласовать договор о дружбе с Россией. Правительство Германии и бундестаг ФРГ несут в этой связи историческую ответственность", - заявила она.

О том, что диалог с Россией необходим, на прошлой неделе заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Также к налаживанию отношений призывают и другие политики, например, сопредседатель другой немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.

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