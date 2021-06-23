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Рубрика: Общество

Инфекционист: Отказ от вакцинации ведет к мутациям коронавируса

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Низкие темпы вакцинации от COVID-19 могут привести к кардинальным мутациям коронавируса. В этом случае имеющиеся вакцины перестанут "работать", рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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По его словам, это может произойти, если среди населения не будет достаточного количества людей с подготовленной иммунной системой, то есть вакцинированных или переболевших. При этом Поздняков подчеркнул, что существующие на данный момент мутации вируса не влияют на эффективность вакцины, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что вакцина разрабатывается для того, чтобы обусловить выработку антител к стабильным генам вируса, не подверженным мутациям. "Пока нет оснований полагать, что какая-либо из выявленных мутаций может глобально повлиять на эффективность вакцины", - отметил инфекционист.

Вакцинация может предотвратить некоторые мутации вируса. Дело в том, что, когда вирус попадает уже в подготовленный организм, иммунная система быстрее реагирует на него, и он не успевает мутировать. Поздняков не исключил, что в будущем может появиться вариант коронавируса, который сможет избежать иммунного ответа вакцинированных, но на это должно уйти очень много времени.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина заявила, что все российские вакцины от коронавируса доказали свою эффективностью. По словам специалиста, риски осложнений от COVID-19 несопоставимо выше, чем возможные нежелательные реакции на вакцину.

Напомним, в России зарегистрированы четыре вакцины от коронвируса: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).

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