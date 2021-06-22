В Минздраве оценили эффективность российских вакцин от COVID-19

Все российские вакцины от коронавируса доказали свою эффективностью. Об этом в интервью сайту стопкоронавирус.рф заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

"Мы видим, что эпидситуация, которая сейчас ухудшилась, доказывает, что прививаться нужно было еще вчера. Сейчас время действовать: пойти и привиться", - отметила она.

По словам специалиста, риски осложнений от COVID-19 несопоставимо выше, чем возможные нежелательные реакции на вакцину.

Драпкина также напомнила, что эффективность вакцин подтверждена исследованиями. Так, для "Спутника V" показатель составляет 91,6% среди лиц до 60 лет и 91,8% - для лиц старше 60 лет.

Ранее глава Минздрава Михаил заявил, что к осени должны быть привиты от COVID-19 60% взрослых россиян. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что к сентябрю в России может сформироваться коллективный иммунитет к COVID-19. Для этого антитела должны быть у 69 миллионов россиян.

Сейчас в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).