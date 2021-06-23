Постановление главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 23 июня 2021 года № 12 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, главный государственный санитарный врач по Калининградской области Бабура Е.А., проанализировав данные эпидемиологического мониторинга, результаты эпидемиологического анализа, отмечаю ухудшение эпидемической ситуации, нарастание темпов распространения новой коронавирусной инфекции.

Зарегистрирован рост недельной заболеваемости на 20-23%; суточной заболеваемости с 7,74 до 11,4 на 100 тысяч населения. Темп прироста за сутки увеличился с 0,20 до 0,33. На протяжении последних двух недель коэффициент распространения инфекции превышает 1,0.

Наибольший прирост числа заболевших отмечается в возрастных группах 18-29 лет, 30-49 лет, остаются высокими показатели в возрастной группе 50-64 года и 65 лет и старше. Сохраняется на высоком уровне заболеваемость ОРВИ, отмечено превышение эпидемического порога более чем на 40%. Имеет место тенденция к повышению общего количества внебольничных пневмоний. Увеличиваются объемы госпитализации.

Установлен рост числа заболевших среди работников торговли, общественного питания, оказания бытовых, культурно-досуговых услуг, услуг по временному размещению, транспортных услуг и иной деятельности, связанной с обслуживанием населения.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", пункта 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли;

- общественного питания;

- предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги и т.д.);

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- транспорта общего пользования, такси;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, экскурсий);

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов), театров, кинотеатров, концертных залов.

1.2 государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Калининградской области, муниципальным служащим, работникам органов власти Калининградской области и подведомственных им организаций.

2. Руководителям организаций, учреждений индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Калининградской области в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 20.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 20.08.2021 -вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников;

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на важность профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения", п.6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20.02.2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 № 1/и/1-332) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

4. Правительству Калининградской области:

4.1 принять исчерпывающие меры по обеспечению реализации настоящего Постановления и предоставления еженедельной информации в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области об исполнении Постановления;

4.2 . организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Министерству здравоохранения Калининградской области организовать проведение иммунизации по эпидемическим показаниям, определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требования пункта 1 настоящего Постановления.

6. Руководители организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Калининградской области в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления, несут ответственность за исполнение настоящего Постановления и определяют работников, сотрудников, подлежащих вакцинации.

7. Начальникам отделов и территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Калининградской области обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

8. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Калининградской области Е.А.Бабура







