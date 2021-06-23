Новости

Капитализация корпорации Microsoft превысила два триллиона долларов 03:57
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для кафе 03:25
В США вакцину от COVID-19 получили 70 процентов взрослого населения 03:23
Астронавты на МКС в пятницу продолжат работу в открытом космосе 02:37
Глава ФРС прокомментировал возможный отказ России и Китая от доллара 02:12
В Средиземном море тропические пришельцы вытесняют местных обитателей 01:37
Инфекционист: Отказ от вакцинации ведет к мутациям коронавируса 01:36
В Петербурге после столкновения с теплоходом затонуло маломерное судно 00:47
Американца задержали за угрозы убийства первых лиц страны 00:39
Вассерман подал в окружную комиссию документы на выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы 00:12
Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками 22.06.2021
Жители Подмосковья просят помочь защитить от застройки парки и скверы 22.06.2021
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков 22.06.2021
В центре Москвы загорелось здание МВД России 22.06.2021
Минфин предложил уголовную ответственность за контрабанду сигарет и алкоголя 22.06.2021
В Индии подтвердились 22 случая заражения штаммом "дельта плюс" 22.06.2021
Рябков: РФ не поддержит попытки США к принуждению стран войти в режим контроля вооружений 22.06.2021
Зобнин извинился за ошибку в матче против Дании 22.06.2021
В Петербурге станции метро открыли после масштабного сбоя 22.06.2021
На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев 22.06.2021
Власти Москвы разъяснили порядок применения QR-кодов в заведениях общепита 22.06.2021
В Петербурге на "Алые паруса" транспорт будет работать всю ночь 22.06.2021
В столичные кафе будут пускать только по московским ПЦР-тестам 22.06.2021
Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом 22.06.2021
Девять вузов вошли в консорциум "Развитие личностного потенциала в образовании" 22.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
23.06.2021 03:57
Рубрика: Экономика

Капитализация корпорации Microsoft превысила два триллиона долларов

Рыночная капитализация американской корпорации Microsoft - одного из крупнейших в мире производителей программного обеспечения - достигла двух триллионов долларов.

Фото: istock
В Microsoft назвали дату "похорон" Windows 10

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные биржевых торгов Nasdaq 22 июня. Microsoft стала одной из двух компаний в мире с рыночной капитализацией выше двух триллионов, вторая - Apple, пишет ТАСС.

Напомним, в августе 2020 года Apple стала первой компанией США с рыночной капитализацией в два триллиона долларов. Для достижения такого результата Apple понадобилось два года - первого триллиона она достигла в августе 2018 года.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Информационные технологии Microsoft

Главное сегодня

Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для кафе
Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками
Инфекционист: Отказ от вакцинации ведет к мутациям коронавируса
Меркель выразила Путину чувства сопереживания в День памяти и скорби
Минэнерго проработает возможность "потолка" для цен на бензин
Новый законопроект позволит легализовать почти полмиллиона домов и участков
До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени