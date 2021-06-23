Капитализация корпорации Microsoft превысила два триллиона долларов

Рыночная капитализация американской корпорации Microsoft - одного из крупнейших в мире производителей программного обеспечения - достигла двух триллионов долларов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные биржевых торгов Nasdaq 22 июня. Microsoft стала одной из двух компаний в мире с рыночной капитализацией выше двух триллионов, вторая - Apple, пишет ТАСС.

Напомним, в августе 2020 года Apple стала первой компанией США с рыночной капитализацией в два триллиона долларов. Для достижения такого результата Apple понадобилось два года - первого триллиона она достигла в августе 2018 года.