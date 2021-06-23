Кейко Фухимори ограничили общение с соратниками

Перуанский суд запретил Кейко Фухимори общаться со своими соратниками. Ограничение на бывшего кандидата в президенты страны было наложено в связи с ведущимся против нее расследованием: Фухимори подозревают в причастности к коррупции и отмыванию денег. Прокуратура просила отправить ее в предварительное заключение, однако суд ограничился запретом встречаться с соратниками.

Избежать судебного процесса лидер "Народной силы" сможет, только если добьется пересмотра итогов голосования и выиграет выборы. Фухимори требует аннулировать 200 тысяч голосов, поданных за Педро Кастильо, который был признан победителем на прошедших в начале июня выборах. Если это удастся, победа перейдет в руки Фухимори, поскольку разница между кандидатами составила всего 40 тысяч голосов. Впрочем, пока все поданные ею запросы были отклонены избирательным органом.

Как заявил судья Виктор Суньига, Фухимори должна "строго соблюдать все ограничительные меры", иначе она вернется в тюрьму (за решеткой она успела побывать несколько раз рамках одного и того же дела). Прокуратуре же он отказал из-за того, что некоторые процедуры не были соблюдены.

Стоит отметить, что сторона обвинения требует приговорить Фухимори к 30-летнему сроку за преступления, связанные с отмыванием денег, организованной преступностью и препятствием правосудию.