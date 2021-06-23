Минобороны показало кадры преследования британского эсминца в Черном море

Кадры пресечения Черноморским флотом совместно с Пограничной службой ФСБ России нарушения государственной границы Российской Федерации эсминцем УРО «Дефендер» ВМС Великобритании pic.twitter.com/bmuBpv1C9t — Минобороны России (@mod_russia) June 23, 2021

Министерство обороны РФ опубликовало видеоматериалы, на которых видно, как эсминец Defender ВМС Великобритании нарушает границу России в Черном море. На кадрах видно, что движение эсминца отслеживается с воздуха самолетом ВКС РФ Су-24 и российским беспилотным летательным аппаратом.

Ранее, как сообщала "Российская газета", эсминец Defender военно-морских сил Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. После чего самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание четырьмя осколочно-фугасными авиационными бомбами.