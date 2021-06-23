Минпромторг: ВОЗ не ставит под сомнение качество "Спутника V"

Результаты инспекций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не ставят под сомнение качество российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявили в Минпромторге.

Ранее эксперты организации проверили работу четырех площадок по производству вакцины, опубликовав замечания по работе одной из них - "Фармстандарт-УфаВИТА". Инспекция прошла в рамках процедуры предварительной квалификации вакцины "Спутник V".

"Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что все замечания касаются только одной площадки и неприменимы к остальным. Минпромторг России еще до публикации сообщения ВОЗ инициировал внеплановые проверки уфимской площадки. В данный момент "Фармстандарт-УфаВИТА" совместно с министерством проводит работу по устранению замечаний", - говорится в сообщении Минпромторга.

В ведомстве напомнили, что каждая партия вакцины со всех площадок проходит тройную проверку: производственный контроль, контроль НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и Росздравнадзора, что и позволяет гарантировать качество продукта.

"Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавируса. Сейчас российский препарат зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов он занимает второе место в мире.

Согласно последним исследованиям, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.