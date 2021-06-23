Немецким историкам ответ на вопрос, кто начал войну, предельно ясен

Пропустив юбилейный год из-за пандемии, в Москве открылась международная научная конференция "Фронт. Общество. Дипломатия. Культура. К 75-летию Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне".

По понятным обстоятельствам, она проходит в гибридном формате, объединив ученых практически из всех стран Европы, США и Канады, и поставив болезненные для многих национальных историков вопросы. Например, об эволюции исторической памяти в общественной сознании. Ангажированные политики с их декларациями, деятели культуры со своим видением истории и поклонники исторического мифотворчества войну преображают до неузнаваемости.

"С высоты сегодняшнего дня хочется сказать: перед лицом такой страшной угрозы следует отойти от своих больших и мелких национальных интересов, - мудро построил мост между историей и современной политикой научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Размышляя о причинах самой страшной войны человечества, он говорил об упущенных возможностях сохранить мир: "Такая кровопролитная и длительная мировая война не могла быть следствием незначительных причин и мелких конкретных событий, которые тоже, конечно, важны. Во время Мюнхенского соглашения не было еще газовых камер, но уже были массовые репрессии против евреев Германии. И уже было ясно видно, что это необычный конфликт, не привычное для дипломатов и политиков событие. Но недооценка опасности фашизма существовала повсюду… А в 1939 году, когда шли советско-англо-французские переговоры, национальный эгоизм взял верх над пониманием, как все опасно и серьезно".

"Будущее можно строить только исходя из реального прошлого, которое все время требует к себе внимания", - заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. - Многим кажется, что все страницы истории Второй мировой войны уже изучены. Однако есть темы, которые по-прежнему требуют обсуждения". Одна их них - это причины и виновники.

Немецким участникам конференции ответ предельно ясен. Анализ исторических фактов часто приносит боль и горечь, но он необходим, чтобы жить дальше, считает посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. "Я признателен народу России за готовность примириться с нами, это свидетельствует о величии ваших людей, - сказал он. - Германия ответственна за начало Второй мировой войны и за нападение на Советский Союз, а также за невероятные преступления, совершенные в ходе этой войны… Эти исторические факты нельзя отрицать и снижать их значимость. Для нас немцев память и передача этой памяти будущим поколениям всегда будет ответственностью".

Дипломата поддержала директор Германского исторического института Сандра Дальке. "22 июня 1941 года немецкие солдаты напали на Советский Союз, - отрезала она, с первых слов расставив все точки над i. - То, что за этим последовало, было радикализацией войны, вплоть до безумия тотального уничтожения. Немецкая военная кампания была тщательно спланирована и с самого первого дня продиктована ненавистью, антисемитизмом и антибольшевизмом, расизмом в отношении славянских и азиатских народов Советского Союза".

И что особенно сегодня, когда пересматривается история войны, важно слышать из уст именно немецких историков: "Нацистская пропаганда пыталась замаскировать свое нападение под упреждающий удар против неизбежных военных действий Советского Союза… Однако давно четко и ясно установлено: немецкое вторжение в Советский Союз являлось центральной частью реализации плана по созданию жизненного пространства для немецкого народа". Этим, по словам госпожи Дальке, объясняется варварский террор против гражданского населения СССР.

Однако исторические аргументы часто используются политиками, чтобы преднамеренно разжечь новый кризис, убежден посол Германии. "Мы должны осторожно относиться к истории, чтобы она не использовалась, как оружие, - продолжил он тему манипуляций историческими фактами. - Важно рассматривать исторические эпохи совместно, предоставляя друг другу доступ к архивам, анализируя и обсуждая их документы, поддерживая диалог через границы".

Кстати, по инициативе двух министров иностранных дел, немецкие и российские историки и архивисты совместно изучают судьбу, как выразился дипломат, "узников войны", военнопленных и гражданских заключенных. Российской стороне уже переданы 20 тысяч копий документов из немецких федеральных архивов. Фон Гайр предложил сделать следующий шаг: объединить усилия крупнейших европейских, в том числе и российских, историков, и написать общую историю Европы, ответив на самые трудные ее вопросы. "Чтобы то, что произошло, никогда не повторилось".

В начале июня в Гамбурге на заседании российско-германской комиссии историков эту идею обсудят. "Для нас сотрудничество с немецкими коллегами всегда является одним из приоритетов, - подчеркнул сопредседатель этой встречи Александр Чубарьян. К слову, исторический диалог между Россией и Германией на тему Второй мировой и начала Великой Отечественной войны велся в эти дни на самом высоком уровне.