Нерабочие дни в мае не помешали росту промпроизводства

В мае 2021 года промышленное производство выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (когда действовали карантинные ограничения) на 11,8%, сообщает Росстат.

Данные Росстата говорят о незначительном влиянии на промышленность дополнительных нерабочих дней. Как ранее сообщала "РГ", по оценкам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН интенсивность экономической активности в период нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года была примерно на 6% ниже, чем в 2019 году.

Увеличение объемов по сравнению с маем 2020 года зафиксировано во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли на 12,3%, обрабатывающие производства - на 11,4%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение - на 8,7%, а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 23,8%. В мае 2020 года промпроизводство сократилось на 8%.

Учитывая необычную базу сравнения, Росстат также указывает на рост к маю 2019 года на 2,9% (с учетом уточненных данных за апрель 2021 года). При этом обрабатывающие производства увеличили объемы производства на 6,3% (в апреле - на 6,1% к аналогичному месяцу 2019 года), энергетический сектор - на 4,2% (в апреле - на 4,3% к апрелю 2019 года), отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 10,3% (в апреле - на 12,6% к аналогичному месяцу 2019 года). Индекс производства в сырьевом секторе снизился по сравнению с маем 2019 года на 2,0% (в апреле - на 2,9% к апрелю 2019-го), что связано с уменьшением объемов нефте- и газодобычи на 4,6% и добычи угля на 1,6%.

В целом за пять месяцев 2021 года рост составил 3,2% к январю - маю 2020 года.