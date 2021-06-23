Посольство РФ призвало США не отрабатывать военные действия в Черном море

Военные учения Sea Breeze повышают риск непреднамеренных инцидентов в Черном море. Россия призывает Соединенные Штаты и их союзников отказаться от отработки военных действий в регионе. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, опубликованном в Twitter.

Дипломаты отмечают, что масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze "никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе". Эти учения также поощряют милитаристские настроения в Киеве. В дипмиссии отметили, что возникающие в регионе проблемы причерноморские государства способны решить без навязывания помощи извне.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что учения Sea Breeze должны пройти с 28 июня по 10 июля с участием подразделений Украины, США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции, Латвии и стран-партнеров. К ним привлекут около четырех тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиатехники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники. По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, несмотря на то что учение Sea Breeze по статусу и даже названию является морским, его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря.

1⃣ Масштабность и явно агрессивный характер учений #SeaBreeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве. pic.twitter.com/v9sBPIbGE9 — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) June 23, 2021