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"Приложение Google остановлено". Как решить проблему

Текст:   Антон Благовещенский
23.06.2021,  
13:32
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Глобальный сбой, произошедший в работе сервисов и приложений Google 22 июня, затруднил использование смартфонов на базе Android. На многих из них не работал поиск, невозможно было войти в учетную запись, а раз в несколько секунд на экране появлялось сообщение "Приложение Google остановлено".

Несмотря на то, что первые инциденты произошли больше суток назад, многие пользователи до сих пор не знают, как решить проблему. Между тем гайд достаточно простой и состоит всего из нескольких шагов. Публикуем простую и понятную инструкцию.

Шаг 1. Открыть на смартфоне раздел "Настройки".

Шаг 2. Выбрать пункт "Приложения".

Шаг 3. Найти приложение Google.

Шаг 4. Зажать его и в открывшемся меню выбрать значок (i).

Шаг 5. Нажать на кнопку с изображением трех точек и выбрать "Удалить обновления".

Шаг 6. Нажать кнопку "Удалить кеш".

Шаг 7. Нажать кнопку "Очистить память" (удалить данные).

После этого в некоторых случаях понадобится перезагрузить смартфон.

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Фото: apple.com
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