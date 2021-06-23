Психолог объяснил нежелание людей прививаться

90 процентов россиян все еще остаются непривитыми от коронавируса, несмотря на активную информационную кампанию. Опросы говорят, что решение региональных властей о вакцинации поддерживает половина опрошенных респондентов, но идти на прививку они при этом не спешат. В чем же дело?

Одна из главных причин, по мнению директора Центра социологии и социальной психологии Алексея Рощина, в обывательском недоверии к медикам.

"Наши люди, во-первых, традиционно мало доверяют медицине, - рассказал он в эфире Радио "Комсомольская правда". - Люди не верят врачам, не верят медицине, предпочитают сами лечиться, знают, как нужно лечиться, развиты традиции народной медицины. Во-вторых, китайцы понимают, что у них нет никаких прав, а американцы доверяют врачам. У нас ни то ни се. У нас наши люди считают себя достаточно автономными, то есть, политических прав нам не нужно, а базовые права вынь да положь. А с другой стороны нет доверия врачам".

Кто хотел привиться, тот уже привился, считает психолог.

А вот рассуждения о "сегрегации" непривитых, которые в последнее время все чаще мелькают в Сети, по мнению Рощина, не имеют под собой основания.

"В интернете говорят о сегрегации, но это довольно странная сегрегация, потому что сегрегации подвергается меньшинство, а в нашей стране попадает подавляющее большинство", - констатировал он.