ВЦИОМ: 52% россиян поддерживают решение о вакцинации работников сферы услуг

Более половины россиян (52 процента) считают, что решение московских властей об обязательной вакцинации от коронавируса для работников сферы услуг поможет предотвратить распространение заболевания в столичном регионе, показывают свежие данные опроса ВЦИОМ.

- Каждый второй россиянин (52 процента) полагает, что обязательная вакцинация работающих в сфере услуг позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции в Москве и Московской области, - цитирует агентство ТАСС данные ВЦИОМ. - Этого мнения чаще придерживаются люди, проживающие в городах до 100 тысяч человек и в селах (54-58 процентов). Треть опрошенных высказали иное мнение (34 процента), а 14 процентов не смогли дать однозначного ответа.

При этом, по данным исследования, 77 процентов россиян знают о решении властей Москвы и Московской области провести обязательную вакцинацию от коронавируса не менее 60 процентов работников сферы услуг, в то время как 22 процента услышали об этом впервые.

Более половины респондентов (56 процентов) считают принятые меры соответствующими ситуации с распространением заболевания в регионе, 25 процентов придерживаются другого мнения.