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23.06.2021 19:21
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин раскритиковал подчиненных по итогам приема граждан

Текст: Наталья Козлова
Сегодня Александр Бастрыкин позвал подчиненных из Брянской и Кемеровской областей, и Уральского следственного управления на транспорте. Глава СК принимал граждан, а люди говорили про дела, которые именно там и расследуются.

Так, члены совета многоквартирного дома в селе Отрадном Брянской области пожаловались Бастрыкину на хищения денег при ремонте кровли. Да и сам ремонт провели плохо. В результате сейчас крыша не отвечает требованиям противопожарной безопасности. Граждане рассказали, что ремонт проводился ООО "СтройБрянск" с июля по сентябрь 2019 года по договору капитального ремонта, заключенному Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области. Подрядчик предъявил фонду акт о приемке выполненных работ на сумму более 2 млн 282 тысяч рублей. Но из-за претензий к качеству работ, оставленными подрядчиком без внимания, представитель собственников дома отказался от подписания акта. Но фонд, по словам заявителя, работы принял. Общество обратилось в арбитражный суд Брянской области с иском о взыскании стоимости работ. Во время суда прошла экспертиза. Она нашла технические недостатки ремонта.

Граждане уверены, что между сотрудниками фонда и подрядчиком был сговор, поэтому они попросили главу СК привлечь к ответственности подрядчика и должностных лиц фонда. Сейчас региональными следователями расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий работников ООО "СтройБрянск".

Глава СК высказал недовольство работой регионального следственного управления, особо отметив "отсутствие должного внимания со стороны руководителя следственного управления Максима Лукичева к проблемам жителей региона - ведь жильцы многоквартирного дома обратились к председателю через СМИ".

Поставив ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства, Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки окончить расследование, а также уделить особое внимание вопросу содействия в предъявлении гражданского иска в целях возмещения материального и морального ущерба и принятию обеспечительных мер.

Фото: СК РФ
Бастрыкин поручил СК изучить преступления, о которых написали СМИ

Мужчина из Омской области рассказал Бастрыкину об обстоятельствах получения 1 группы инвалидности. По его словам, 4 октября 2019 года он, электромонтажник ООО "Корпорация Р-Индустрия", выполнял работы в составе бригады на изолирующей съемной вышке в парке приема и сортировки железнодорожной станции "Екатеринбург-Сортировочная". При устранении отклонения геометрии контактной подвески изолирующего сопряжения, он попал под рабочее напряжение и получил травму электрическим током.

Составленный работодателем вместе с представителем подразделения РЖД акт о несчастном случае на производстве, стал основанием отказа в возбуждении дела. Такое решение принял следователь Уральского СУ на транспорте. Отказ мужчина оспорил в суде. Только когда суд встал на сторону электромонтажника, решение об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено. И в апреле этого года было начато следствие. Мужчина посетовал на отсутствие результатов и выразил опасения, что виновные - представители его работодателя, ненадлежащим образом оформивших наряд на выполнение работ, и филиала РЖД, которыми, как утверждает заявитель, в момент происшествия было преждевременно подано напряжение на объект, могут уйти от ответственности.

Выслушав доклад и.о. руководителя Уральского следственного управления на транспорте Романа Кашина, председатель СК подверг работу следственного управления жесткой критике. Претензии касались долгого бездействия, безынициативности и равнодушия к случившемуся с заявителем, почти полностью утратившим трудоспособность. Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки окончить расследование, при этом потребовав незамедлительной организации проведения необходимой экспертизы в Судебно-экспертном центре СК России. От подчиненных Александр Бастрыкин потребовал еженедельного доклада о ходе следствия. Кроме того, по поручению председателя будет обеспечено криминалистическое сопровождение следствия силами центрального аппарата ведомства. Александр Бастрыкин заверил мужчину, что позднее они еще раз обсудят результаты предварительного расследования на личном приеме. Также по решению главы СК назначена служебная проверка в отношении ряда сотрудников Уральского следственного управления на транспорте, причастных к расследованию.

Бастрыкин потребовал от подчиненных подробные доклады о резонансных ЧП

Личные обстоятельства и большая удаленность от места подключения к видео-конференц-связи сегодня не позволили женщине из Кемеровской области принять участие в приеме. Эта гражданка уже обращалась к Бастрыкину за помощью в получении причитающихся ей выплат за выполненную работу в ООО "Сибирский бетон" по отпуску и разгрузке цемента на основании гражданско-правового договора. Поэтому сегодня председатель СК заслушал отчет исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Кемеровской области по уголовному делу о невыплате руководством организации заработной платы ряду сотрудников. Следствием было установлено, что штатная численность работников предприятия составляла 72 человека, перед которыми в период с января по конец октября 2020 года также образовалась задолженность по заработной плате. На этот момент задолженность составляет более 3,6 млн рублей. В этом году после смерти руководителя организации предприятие свою работу прекратило, сотрудники продолжили свою трудовую деятельность в другой организации.

Территориальным следственным отделом в конце прошлого года было возбуждено уголовное дело. Но следствие до настоящего времени не завершено, а работники предприятия смогли получить причитающиеся им выплаты лишь частично. Председатель СК, заслушав следователей регионального подразделения, указал на недопустимость затягивания расследования уголовного дела, поставил в центральном аппарате ведомства дальнейший ход следствия на контроль и поручил руководству регионального следственного управления принять все меры, направленные на погашение задолженности по заработной плате перед всеми работниками организации.

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