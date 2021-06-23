Москвичей предупредили о рекордном уровне "теплового стресса"

В Москве ожидается рекордный уровень "теплового стресса": 23 июня опасная для здоровья жара продержится в течение семи часов. Об этом РИА Новости сообщил кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов.

По словам климатолога, опасный период продлится с 9:00 до 16:00.

"Если прогноз оправдается, то возможно, таких опасных условий в течение одного дня (7 часов подряд) не было даже в 2010 году", - отметил ученый.

По его словам, экстремальный "тепловой стресс" ожидается в ряде городов Центральной России и в северо-западных регионах. При этом наибольший уровень опасности будет именно в Москве.

Ранее в центре погоды "Фобос" заявили, что в среду погода в Москве может установить сразу два новых температурных рекорда: суточный, который держится с 1948 года (33,6 градуса), и июньский от 1901 года (34,7 градуса).