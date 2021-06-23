Новости

Капитализация корпорации Microsoft превысила два триллиона долларов 03:57
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для кафе 03:25
В США вакцину от COVID-19 получили 70 процентов взрослого населения 03:23
Астронавты на МКС в пятницу продолжат работу в открытом космосе 02:37
Глава ФРС прокомментировал возможный отказ России и Китая от доллара 02:12
В Средиземном море тропические пришельцы вытесняют местных обитателей 01:37
Инфекционист: Отказ от вакцинации ведет к мутациям коронавируса 01:36
В Петербурге после столкновения с теплоходом затонуло маломерное судно 00:47
Американца задержали за угрозы убийства первых лиц страны 00:39
Вассерман подал в окружную комиссию документы на выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы 00:12
Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками 22.06.2021
Жители Подмосковья просят помочь защитить от застройки парки и скверы 22.06.2021
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков 22.06.2021
В центре Москвы загорелось здание МВД России 22.06.2021
Минфин предложил уголовную ответственность за контрабанду сигарет и алкоголя 22.06.2021
В Индии подтвердились 22 случая заражения штаммом "дельта плюс" 22.06.2021
Рябков: РФ не поддержит попытки США к принуждению стран войти в режим контроля вооружений 22.06.2021
Зобнин извинился за ошибку в матче против Дании 22.06.2021
В Петербурге станции метро открыли после масштабного сбоя 22.06.2021
На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев 22.06.2021
Власти Москвы разъяснили порядок применения QR-кодов в заведениях общепита 22.06.2021
В Петербурге на "Алые паруса" транспорт будет работать всю ночь 22.06.2021
В столичные кафе будут пускать только по московским ПЦР-тестам 22.06.2021
Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом 22.06.2021
Девять вузов вошли в консорциум "Развитие личностного потенциала в образовании" 22.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
23.06.2021 03:25
Рубрика: Общество

Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для кафе

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве разъяснил, как попасть в кафе и рестораны после введения системы с QR-кодами для посетителей. Есть несколько способов получения кода.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
В Москве детей будут пускать в кафе по ПЦР-тестам

Оформить его можно с помощью электронной медкарты на mos.ru или в приложении "ЕМИАС. ИНФО" в разделе "Цифровой сертификат". Если есть полная учетная запись на портале mos.ru, то это можно сделать в личном кабинете, говорится в Telegram-канале оперштаба.

Если человек не имеет доступа к электронной медкарте, то можно заполнить специальную форму на портале mos.ru. Вакцинированные граждане также могут получить QR-код на портале госуслуг, в приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги.Стопкоронавирус".

В оперштабе отмечают, что для посещения кафе и ресторанов ПЦР-тест нужно сдать в столичных лабораториях, результаты действительны 72 часа. Люди, переболевшие коронавирусом, но не обращавшиеся к врачу, должны сделать тест или привиться.

Вакцинированным жителям Подмосковья нужно предъявлять QR-код с портала госуслуг, а также документ, удостоверяющий личность. Посетители ресторанов с медотводом и иностранцы должны предъявлять QR-код на ПЦР-тест, сделанный в подключенной к ЕМИАС лаборатории.

Напомним, что заведения общепита в Москве станут "бесковидными" с 28 июня. Это означает, что туда смогут попасть только привитые от ковида, переболевшие с антителами либо сдавшие свежий отрицательный ПЦР-тест.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для кафе
Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками
Инфекционист: Отказ от вакцинации ведет к мутациям коронавируса
Меркель выразила Путину чувства сопереживания в День памяти и скорби
Минэнерго проработает возможность "потолка" для цен на бензин
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода