Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для кафе

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве разъяснил, как попасть в кафе и рестораны после введения системы с QR-кодами для посетителей. Есть несколько способов получения кода.

Оформить его можно с помощью электронной медкарты на mos.ru или в приложении "ЕМИАС. ИНФО" в разделе "Цифровой сертификат". Если есть полная учетная запись на портале mos.ru, то это можно сделать в личном кабинете, говорится в Telegram-канале оперштаба.

Если человек не имеет доступа к электронной медкарте, то можно заполнить специальную форму на портале mos.ru. Вакцинированные граждане также могут получить QR-код на портале госуслуг, в приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги.Стопкоронавирус".

В оперштабе отмечают, что для посещения кафе и ресторанов ПЦР-тест нужно сдать в столичных лабораториях, результаты действительны 72 часа. Люди, переболевшие коронавирусом, но не обращавшиеся к врачу, должны сделать тест или привиться.

Вакцинированным жителям Подмосковья нужно предъявлять QR-код с портала госуслуг, а также документ, удостоверяющий личность. Посетители ресторанов с медотводом и иностранцы должны предъявлять QR-код на ПЦР-тест, сделанный в подключенной к ЕМИАС лаборатории.

Напомним, что заведения общепита в Москве станут "бесковидными" с 28 июня. Это означает, что туда смогут попасть только привитые от ковида, переболевшие с антителами либо сдавшие свежий отрицательный ПЦР-тест.