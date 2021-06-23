Под заголовком "Круговорот воды в Рыбинске" газета "Рыбинские известия" обращается к читателям с вопросом: "Почему в Рыбинске не достанешь местной рыбы?"

Ведь были времена, когда даже стерлядей и осетров поставляли отсюда к царскому столу. Ценной рыбы здесь было так много, что леща и налима и за рыбу-то не считали. А что сегодня?

"О белуге, угре, белорыбице можно забыть, - рассказывает председатель Ярославского регионального отделения Союза рыболовов России Ирина Лебедева. - Самые распространенные виды, которые ловятся в сети промысловиков и на удочки рыбаков-любителей, это лещ, плотва, щука, судак".

Ирина Лебедева считает, что в ее родном городе рыбаком себя может назвать каждый второй, а это без малого триста тысяч человек, и каждый вылавливает за одну рыбалку в среднем около десяти килограммов. Не потому ли так заметно сократилось рыбное поголовье в Волге и Рыбинском водохранилище? Эту причину тоже нельзя сбрасывать со счетов, но основной вред наносят не любители, а браконьеры. С ними пытаются бороться. Ирина уточняет: "Именно пытаются, потому что браконьеров все больше, а инспекторов рыбоохраны все меньше".

Сергей Иваницкий - типичный рыболов-любитель, фанатичный поклонник рыбалки. "У каждого свои поводы пойти порыбачить, - рассказывает он. - Для меня это скорее соревнование с друзьями, кто крупнее рыбу поймает. Но для других - источник пополнения семейного бюджета. А для некоторых рыба - вообще единственный вид дохода. Как быть с теми, кто браконьерит только для того, чтобы прокормить семью?"

Ирина Лебедева тоже с сочувствием относится к людям, которые пытаются за счет браконьерства поправить свое материальное положение. И считает, что у государства есть возможность легализовать их деятельность. "Раньше существовали лицензии для индивидуальных рыбаков, позволяющие ловить рыбу сетями, но в ограниченных количествах. Теперь это не практикуется. А ведь подобные разрешительные документы могли бы легализовать тех, кто браконьерит по нужде. Ну и облегчить труд рыбоохране, а государству принести выгоду в виде лицензионного сбора".