Премьера оперы Чайковского "Мазепа" пройдет 23 июня в Большом театре

Спектакль на Исторической сцене поставил Евгений Писарев и музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев. Художник-постановщик Зиновий Марголин. В Белом фойе театра накануне премьеры создатели и артисты спектакля представили новую работу.

Опера "Мазепа" не входит в число самых популярных сочинений Чайковского, но в репертуаре Большого театра она всегда занимала одно из центральных мест. В XX веке ее обновляли четыре раза - в 1934, 1949, 1966 и 1986 годах, а в главных партиях всегда блистали лучшие певцы своего времени. В новом тысячелетии "Мазепу" в Большом театре можно было услышать на сцене Филиала в 2004 году в версии Роберта Стуруа, а теперь на Исторической сцене появится спектакль Евгения Писарева - худрука театра имени Пушкина.

- "Мазепа" - это спектакль большой формы, своеобразный оперный блокбастер. Мы поиграли немного со временем и пропустили героев не только сквозь их амбиции и страсти, но и через годы и расстояние, разные эпохи в истории человечества. Для меня было очень важно приблизить действие к нашему зрителю, уйти дальше от декоративной истории и рассказать о тех людях, которых я знаю и видел. К тому же, я понимаю, как мельчает со временем человек: какие раньше были мощные личности и к какому ничтожному финалу мы пришли, - отметил Евгений Писарев.

В новом спектакле задействованы два состава исполнителей: это солисты Большого театра и приглашенные вокалисты. Одну из самых харизматичных ролей русского репертуара - сложнейшую партию гетмана Мазепы - исполнят два баритона: ведущий солист Большого театра Эльчин Азизов и знаменитый сербский певец Желько Лучич.

- Впервые я спел партию Мазепы в прошлом сезоне, когда мы исполняли оперу в концертном варианте, и вот я уже больше года живу с ней. Новый спектакль получился очень интересным - с большим количеством деталей, мелких жестов, взглядов, которые прекрасно помогают объяснить трагизм той или иной ситуации. Самое главное, чего хотел режиссер, и то, чего хочу я, - это быть живым, - признался Азизов.

А для Желько Лучича, звезды крупнейших театров мира от лондонского "Ковент-Гардена" до нью-йоркской Метрополитен-оперы, это дебют в Большом театре и первое выступление в партии Мазепы.

- Я впервые в Москве и впервые в этом легендарном театре. Для меня было огромным удовольствием работать с режиссером этого спектакля Евгением Писаревым и маэстро Туганом Сохиевым. Когда зрители будут смотреть спектакль, они поймут, что сквозь века сущность человека не меняется. Если дать ему огромную власть, вы увидите его подлинное лицо. Так было со времен создания человека до наших дней, - рассказал Желько Лучич.

Прямая речь

Туган Сохиев, музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра:

- Несмотря на все сложности этого сезона, на сцену Большого театра в год 180-летия Чайковского наконец возвращается "Мазепа" - одна из его самых знаковых партитур, которая по-разному находила отклик у зрителя на протяжении всей своей сценической жизни. Когда Чайковский сочинял эту оперу, он еще только формировался как гениальный драматург, которого мы знаем, например, по "Пиковой даме" и "Иоланте". Мы с Евгением Писаревым попытались "помочь" композитору и рассказать эту историю так, чтобы современный зритель смог сочувственно услышать и увидеть ее. Музыку, конечно, мы менять не можем, но то сценическое решение, к которому мы совместно пришли, думаю, поможет сделать эту историю актуальной. В прошлом году из-за пандемии отменились наши гастроли во Франции, где мы должны были представить концертное исполнение "Мазепы", и теперь, я надеюсь, нам удастся привезти полноценный спектакль в Европу и познакомить западных зрителей с этой замечательной оперой, которая там практически неизвестна.

Кстати

Первые показы "Мазепы" в Большом театре состоятся 23, 24, 25, 26 и 27 июня.