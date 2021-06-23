Собянин озвучил прогноз по ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в ближайшее время останется сложной. Такой прогноз на совещании президента Владимира Путина с членами правительства озвучил мэр Москвы Сергей Собянин.

По оценкам главы города, для позитивных прогнозов пока нет предпосылок. "Мы будем проводить мониторинг этой ситуации, и принимать необходимые решения", - сказал Сергей Собянин. При этом мэрия будет придерживаться двух основных задач - сохранить жизнь и здоровье людей, но при этом сохранить экономические показатели.

"Были приняты ограничительные меры в сфере общественного питания, - отметил мэр. - Решения сложные, меры непопулярные, однако это лучше, чем закрытие целой отрасли".