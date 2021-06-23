В Центральной России объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен во всех регионах Центрального федерального округа, кроме Ивановской области. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.

Так, например, в Москве и Московской области 23 июня прогнозируется 34-36 градусов тепла. Синоптики отмечают, что среднесуточная температура воздуха превысит норму на 7-10 градусов.

В целом по округу ожидается до 37 градусов, в двух регионах - Воронежской и Тамбовской областях - до 38 градусов.

Оранжевый уровень опасности предусматривает "вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", отметили в Гидрометцентре.

Ранее в центре погоды "Фобос" заявили, что в среду погода в Москве может установить сразу два новых температурных рекорда: суточный, который держится с 1948 года (33,6 градуса), и июньский от 1901 года (34,7 градуса).