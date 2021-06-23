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23.06.2021 09:11
Рубрика: Общество

В Центральной России объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Текст: Василий Кошкин
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен во всех регионах Центрального федерального округа, кроме Ивановской области. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Так, например, в Москве и Московской области 23 июня прогнозируется 34-36 градусов тепла. Синоптики отмечают, что среднесуточная температура воздуха превысит норму на 7-10 градусов.

В целом по округу ожидается до 37 градусов, в двух регионах - Воронежской и Тамбовской областях - до 38 градусов.

Оранжевый уровень опасности предусматривает "вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", отметили в Гидрометцентре.

Ранее в центре погоды "Фобос" заявили, что в среду погода в Москве может установить сразу два новых температурных рекорда: суточный, который держится с 1948 года (33,6 градуса), и июньский от 1901 года (34,7 градуса).

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