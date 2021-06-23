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23.06.2021 17:12
Рубрика: Общество

В Подмосковье из-за коронавируса ввели ограничения

Текст: Сергей Бабкин
С 24 июня в Московской области вводится ряд санитарных ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Как говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева, с завтрашнего дня фудкортам запретят обслуживать гостей за столиками, можно только готовить еду на доставку, либо продавать блюда на вынос. Также регламентируется работа летних кафе: на каждого посетителя должно приходиться не менее 3 квадратных метров площади. Те кафе, где это требование не соблюдено, будут закрыты. С 23 до 6.00 запрещается работа ночных клубов, баров, караоке и кальянных.

А с 28 июня нельзя будет посещать детские игровые комнаты и зоопарки. В парках запретят пользоваться почти всей инфраструктурой, включая беседки. Исключение - только для скамеек и навесов от солнца.

Ранее "РГ" сообщала, что за минувшие сутки в Подмосковье выявлено более 2 тысяч случаев коронавируса, это высший показатель за все время пандемии.

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