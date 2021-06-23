Постановление губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области"

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области и реализации постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (в редакции постановлений Губернатора Московской области от 16.06.2021 № 184-ПГ, от 16.06.2021 № 188-ПГ) следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Установить, что в Московской области проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий (далее -мероприятия):

1) в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с очным присутствием зрителей возможно только при одновременном выполнении следующих условий:

организатор мероприятия обеспечивает соблюдение между зрителями социальной дистанции 1,5 метра;

вход на мероприятие осуществляется при наличии билета с указанием места;

предельное количество зрителей составляет 50 человек одновременно;

2) на открытом воздухе с очным присутствием зрителей возможно только при одновременном выполнении следующих условий:

организатор мероприятия обеспечивает соблюдение между зрителями социальной дистанции 1,5 метра;

вход на мероприятие осуществляется при наличии билета с указанием места;

предельное количество зрителей составляет 500 человек одновременно.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не применяются при условии соблюдения организациями, индивидуальными предпринимателями требований в соответствии с пунктом 14 настоящего постановления.";

2) дополнить пунктами 12-19 следующего содержания:

"12. Приостановить с 24 июня 2021 года:

1) оказание гражданам услуг общественного питания в фудкортах, за исключением доставки заказов и (или) обслуживания навынос без размещения за столиками;

2) оказание гражданам услуг общественного питания в сезонных летних кафе (на летних верандах).

Действие настоящего подпункта не распространяется на оказание гражданам услуг общественного питания в сезонных летних кафе (на летних верандах), в которых соблюдается следующее условие - на площади 3 м2 сезонного летнего кафе (летней веранды) может находиться только один посетитель;

3) проведение с 23.00 до 6.00 зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, в караоке, кальянных;

4) посещение гражданами детских игровых комнат;

5) допуск потребителей гостиничных услуг в гостиницы (при размещении более чем на 3 суток) при отсутствии:

отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученных не ранее чем за 3 (три) календарных дня до дня начала предоставления гостиничных услуг;

сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

подтверждения о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). При этом со дня выздоровления должно пройти не более 6 (шести) календарных месяцев до дня размещения.

13. Приостановить с 28 июня 2021 года:

1) оказание услуг общественного питания, за исключением доставки заказов и (или) обслуживания навынос без размещения за столиками;

2) посещение гражданами детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков;

3) использование объектов инфраструктуры городских парков культуры и отдыха на территории Московской области, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, а также малых архитектурных форм (элементов монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водных устройств, мебели, коммунально-бытового и технического оборудования на территории городских округов Московской области, а также игрового, спортивного, осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации), с которыми могли контактировать другие граждане (за исключением скамеек, теневых навесов и иных подобных объектов).

14. Установить, что с 28 июня 2021 года деятельность организаций, проводящих мероприятия в соответствии с пунктом 11 настоящего постановления, и организаций, деятельность которых была приостановлена в соответствии с подпунктами 1, 2 и 3 пункта 12 и пунктом 13 настоящего постановления, осуществляется при соблюдении следующих условий:

1) наличие у всех зрителей, получателей услуг, посетителей специального QR-кода.

При этом допускается нахождение зрителей, получателей услуг, посетителей в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

2) обеспечение проверки действительности специального QR-кода путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и соответствия инициалов и даты рождения зрителя, получателя услуг, посетителя, содержащихся в специальном QR-коде, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность гражданина;

3) установление пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения нахождения зрителей, получателей услуг, посетителей, не имеющих специального QR-кода;

4) обязательное использование всеми работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), за исключением актеров, артистов, музыкантов и иных работников, имеющих подобные профессии.

15. Установить, что граждане вправе использовать специальный QR-код, которым подтверждается:

1) либо получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

2) либо то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты их выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев.

16. Гражданин, которому оформлен специальный QR-код, может получить его с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

17. Специальный QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

18. С 15 июля 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по предоставлению услуг по приему заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области и передаче их перевозчику с использованием любых средств связи (диспетчерские службы заказа легковых такси в Московской области), передавать такие заказы исключительно водителям легковых такси, имеющим специальный QR-код.

19. С 28 июня 2021 года требования подпункта 5 пункта 12 и пункта 14 настоящего постановления не распространяются на граждан, не достигших возраста 18 лет.

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области - Председателя Правительства Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







