В Подмосковье из-за коронавируса запретят посещать кафе без QR-кода

В подмосковном общепите вводятся те же ограничения, что в московском. Гостей 18 лет и старше будут пускать только при предъявлении QR-кода, а детей - лишь в сопровождении взрослых. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева.

Ограничения начнут действовать, как и в Москве, с 28 июня. Посидеть в кафе смогут только вакцинированные, либо переболевшие коронавирусом в последние шесть месяцев. Подтвердить оба этих факта можно будет с помощью QR-кода с портала госуслуг.

Ранее "РГ" писала, что в Подмосковье введены и другие ограничения, значительная часть которых совпадает с действующими в Москве.