Постановление губернатора Московской области от 13 июня 2021 года № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области"

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области и реализации постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" постановляю:

1. Обязать в период с 13 июня по 20 июня 2021 года (включительно):

1) граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (в том числе на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских организациях);

2) организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, не допускать в здания, строения, сооружения (помещения в них), в которых осуществляется деятельность таких организаций и индивидуальных предпринимателей, граждан, не соблюдающих требования подпункта 1 настоящего пункта;

3) работодателей, осуществляющих деятельность на территории Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Настоящий пункт не применяется к гражданам, имеющим сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

2. Рекомендовать:

1) работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, обеспечить проведение в отношении работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам мероприятий, направленных на стимулирование работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам проходить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

2) организациям и индивидуальным предпринимателям:

разместить информацию о ближайших пунктах вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) по форме, установленной Министерством здравоохранения Московской области и размещенной на сайте http://www.covid.mz.mosreg.ru.;

проводить стимулирующие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) мероприятия (скидки, подарки, розыгрыши) для клиентов, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции;

3) органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области оказать поддержку организациям, предоставляющим услуги общественного питания в формате открытых летних веранд и летних кафе.

3. Центральным исполнительным органам государственной власти Московской области, осуществляющим контрольно-надзорную деятельность на территории Московской области:

1) обеспечить контроль за соблюдением гражданами и организациями ограничительных мероприятий, установленных настоящим постановлением;

2) при проведении контрольно-надзорных мероприятий особое внимание обращать на соблюдение гражданами, не имеющим сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов).

4. Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ,от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ,от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ,от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ,от 07.05.2020 № 227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ, от 17.05.2020 № 239-ПГ, от 22.05.2020 № 244-ПГ, от 28.05.2020 № 263-ПГ, от 01.06.2020 № 268-ПГ, от 11.06.2020 № 282-ПГ, от 19.06.2020 № 293-ПГ, от 30.06.2020 № 306-ПГ,от 08.07.2020 № 318-ПГ, от 15.07.2020 № 332-ПГ, от 23.07.2020 № 344-ПГ,от 01.08.2020 № 353-ПГ, от 06.08.2020 № 354-ПГ, от 20.08.2020 № 374-ПГ,от 18.09.2020 № 414-ПГ, от 25.09.2020 № 420-ПГ, от 01.10.2020 № 429-ПГ,от 07.10.2020 № 439-ПГ, от 15.10.2020 № 455-ПГ, от 19.10.2020 № 463-ПГ,от 31.10.2020 № 485-ПГ, от 06.11.2020 № 496-ПГ, от 09.11.2020 № 502-ПГ,от 20.11.2020 № 518-ПГ, от 26.11.2020 № 530-ПГ, от 11.12.2020 № 558-ПГ, от 12.01.2021 № 1-ПГ, от 21.01.2021 № 16-ПГ, от 08.02.2021 № 33-ПГ, от 12.03.2021 № 67-ПГ, от 25.05.2021 № 138-ПГ) следующие изменения:

дополнить пунктом 331 следующего содержания:

"331. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области создать условия для временного размещения медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), в гостиницах, отелях, санаториях, базах отдыха и в других аналогичных средствах размещения.";

пункт 421 изложить в следующей редакции:

"421. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Министерством здравоохранения Московской области обеспечить с последующим возмещением транспортным организациям соответствующих расходов перевозку в условиях, минимизирующих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019):

1) граждан, доставленных в медицинские организации бригадами скорой помощи для проведения КТ-исследований, в случае неподтверждения у них наличия короновирусной инфекции (COVID-19) или отсутствия необходимости госпитализации, из соответствующей медицинской организации до места проживания таких граждан;

2) граждан, прошедших лечение от коронавирусной инфекции, в случае необходимости их перевода в другие медицинские организации для долечивания в стационарных условиях;

3) медицинских работников для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме между медицинскими организациями (местом работы) и местом вызова.";

дополнить пунктом 422 следующего содержания:

"422. Комитету по туризму Московской области совместно с Министерством здравоохранения Московской области обеспечить размещение медицинских работников, оказывающих медицинские услуги на территории Московской области, а также военнослужащих, направленных в Московскую область для исполнения обязанностей военной службы и оказания медицинской помощи в отношении лиц, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), в объектах туристской индустрии Московской области, в том числе в гостиницах и иных средствах размещения.

Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обеспечить перевозку медицинских работников между местом работы и местами временного размещения, указанными в абзаце первом настоящего пункта, с последующим возмещением транспортным организациям соответствующих расходов.";

дополнить пунктом 471 следующего содержания:

"471. Настоящее постановление применяется с учетом положений постановления Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области.".

5. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует по 20 июня 2021 года (включительно).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области - Председателя Правительства Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







