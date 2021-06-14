В Подмосковье усилили контроль за соблюдением масочного режима

В Подмосковье усилили контроль за масочным режимом - носить маски люди обязаны в магазинах, общественном транспорте, включая такси, на вокзалах, в местах общего пользования жилых домов, а также на предприятиях, продолжающих работу. Работодатели не должны допускать на рабочие места сотрудников без средств защиты.

Такие требования изложены в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. При этом отдельно отмечается, что пункт об обязательном ношении масок не применяется к людям, имеющим сертификат о вакцинации.

Кроме того, в постановлении содержатся рекомендации к работодателям стимулировать прохождение работниками вакцинации. В частности, компании должны разместить информацию о ближайших прививочных пунктах.

Контрольным органам региона предписано контролировать соблюдение мер профилактики, особое внимание обращать на несоблюдение людьми, не сделавшими прививку, масочного режима.

Напомним, усиление контроля за соблюдением мер профилактики распространения коронавируса в столичном регионе вызвано ростом числа случаев, которое зафиксировано в последние дни. В Москве, в частности, дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими. Пункт об усилении контроля за масочным режимом в Подмосковье также пока распространяется на срок до 20 июня включительно.