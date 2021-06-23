В рестораны Подмосковья не пустят с медотводами от прививки и ПЦР-тестами

Меры, введенные в Московской области в связи в ростом заболеваемости COVID-19, ограничили с 24 июня работу фудкортов в торговых и развлекательных центрах, а также летних веранд, а с 28 июня - всех остальных ресторанов и мест общественного питания.

Посещать их могут только те, кто прошел обе фазы вакцинации от коронавируса, и переболевшие жители, внесенные в регистр пациентов, перенесших коронавирус.

"Посетителей с отрицательными ПЦР-тестами или медицинским отводом от прививок в рестораны пускать не будут", - отметила зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. Она объяснила это тем, что бывают ложноположительные тесты, к примеру, в самом начале заболевания. А граждан с медотводами от вакцинации, по словам Стригунковой, не больше 5%.