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23.06.2021 15:26
Рубрика: Происшествия

МЧС: 53 населенных пункта может затопить в Амурской области

Текст: Тимофей Борисов
До 53 населенных пунктов могут оказаться в зоне затопления, если паводок в Амурской области пойдет по самому худшему сценарию. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.
Фото: Пресс-служба МЧС РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба МЧС РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба МЧС РФ/ РИА Новости

Такой вариант вполне возможен, учитывая негативные прогнозы гидрологов на ближайшие дни. Об этом сегодня говорил и губернатор региона Василий Орлов.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Амурской области
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Сейчас пока подтопленными остаются 8 населенных пунктов, эвакуировано 311 человек. Развернуты пункты временного размещения на 2 тысячи человек.

Но гребень волны реки Амур сейчас активно смещается из Забайкальского края, и тогда всю мощь стихии могут ощутить в Амурской области более 33 тысяч человек. Об этом министр доложил главе государства Владимиру Путину.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Паводки в России

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