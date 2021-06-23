МЧС: 53 населенных пункта может затопить в Амурской области

До 53 населенных пунктов могут оказаться в зоне затопления, если паводок в Амурской области пойдет по самому худшему сценарию. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.

Такой вариант вполне возможен, учитывая негативные прогнозы гидрологов на ближайшие дни. Об этом сегодня говорил и губернатор региона Василий Орлов.

Сейчас пока подтопленными остаются 8 населенных пунктов, эвакуировано 311 человек. Развернуты пункты временного размещения на 2 тысячи человек.

Но гребень волны реки Амур сейчас активно смещается из Забайкальского края, и тогда всю мощь стихии могут ощутить в Амурской области более 33 тысяч человек. Об этом министр доложил главе государства Владимиру Путину.