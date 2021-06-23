В Якутии введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Глава Якутии Айсен Николаев в среду подписал указ о введении на территории республики режима чрезвычайной ситуации регионального характера из-за лесных пожаров.

Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram со ссылкой на председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрия Лепчикова.

"Сегодня главой республики был подписан указ о введения режима ЧС в лесах регионального характера. В связи с этим для органов управления республики также введен режим чрезвычайной ситуации", - отметил Лепчиков.

В республике зарегистрировано 67 очагов огня. Девять возгораний в течение суток ликвидировали, 16 прибавилось.

По словам начальника регионального управления МЧС Павла Гарина, которого цитирует пресс-служба ведомства, на особом контроле огнеборцы держат шесть очагов, разгоревшихся в разных районах вблизи населенных пунктов. На случай ухудшения обстановки в готовности находится аэромобильная группировка - 90 человек.

На тушении лесных пожаров задействованы более 1600 человек и сотни единиц техники, включая авиацию. Ситуацию усугубляет установившаяся во многих районах аномальная жара. В Центральной Якутии и даже на побережье Северного Ледовитого океана фиксируется 35-градусная температура. При такой погоде огонь распространяется стремительно. За минувшие сутки, по данным Авиалесоохраны, площадь горения увеличилась более чем на пять тысяч гектаров.