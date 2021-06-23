Экс-директор нижегородского "Торпедо" объявлен в международный розыск

Бывший генеральный директор хоккейного клуба "Торпедо" Ян Голубовский, обвиняемый по ст.160 ч.4 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном), решением Советского районного суда Нижнего Новгорода объявлен в международный розыск. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщает РИА Новости.

По данным следствия, Ян Голубовский и бывший исполнительный директор ХК "Торпедо" Сергей Малютин присвоили около 17 миллионов рублей из средств клуба. Такое же обвинение предъявлено финансовому директору Наталье Ереминой. В августе 2020 года Малютин был осужден на 4 года условно и оштрафован на 200 тысяч рублей.

Прокурор предлагал приговорить бывшего гендиректора "Торпедо" к восьми годам колонии. Сам Голубовский заявлял о своей невиновности и просил его оправдать.

Дело Голубовского и Ереминой рассматривается Советским районным судом больше года. Судя по картотеке суда, с начала июня нынешнего года рассмотрение дела неоднократно откладывалось по различным основаниям, в том числе из-за неявки подсудимого. Не явился Голубовский и на три последних заседания 17, 18 и 22 июня.

На заседании 22 июня из справки ФСБ, зачитанной в суде, стало известно, что Ян Голубовский бежал из России. Пока его местонахождение не установлено. Наталье Ереминой суд назначил наказание в 3,5 года условно с испытательным сроком в 3,5 года.

Справка "РГ"

45-летний Ян Голубовский в прошлом играл в хоккей на профессиональном уровне. Выступал в магнитогорском "Металлурге", петербургском СКА, московском ЦСКА, новосибирской "Сибири", череповецкой "Северстали", а также в ряде иностранных команд (56 игр провел в НХЛ). В 2018 году был назначен на пост генерального менеджера нижегородского клуба, а в апреле стал генеральным директором ХК "Торпедо".