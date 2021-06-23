АО "Транснефть - Западная Сибирь" развивает взаимодействие с субъектами малого и среднего бизнеса

АО "Транснефть - Западная Сибирь" приняло участие в обучающем семинаре по закупочной деятельности, организованном "Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства". Мероприятие проходило в дистанционном формате с использованием электронных платформ.

В ходе онлайн-семинара участники - представители малого и среднего бизнеса - в режиме реального времени получили ответы на интересующие вопросы и узнать о наработанном опыте АО "Транснефть - Западная Сибирь" по организации и проведению торгов с субъектами МСП.

Заместитель генерального директора по экономике АО "Транснефть - Западная Сибирь" Алексей Пучков рассказал, что при ведении закупочной деятельности предприятие руководствуется требованиями федерального законодательства и нормативными документами ПАО "Транснефть".

"Транснефть - Западная Сибирь" уделяет большое внимание увеличению доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, по итогам пяти месяцев 2021 года 72 процента договоров заключено с субъектами МСП. Увеличение этого показателя способствует улучшению конкурентной системы закупок, основанной на принципах прозрачности и равноправия", - отметил Алексей Пучков.

Также АО "Транснефть - Западная Сибирь" реализует проекты в рамках программы партнерства с представителями малого и среднего бизнеса ПАО "Транснефть". Цель программы - поддержание реализации государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства. Кроме того, она предполагает активное вовлечение инновационных проектов субъектов МСП в деятельность ПАО "Транснефть" и ее дочерних компаний.

Таким образом предприятие открывает для организаций малого и среднего бизнеса широкие возможности участия в крупных производственных проектах, направленных на стратегическое развитие отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"