В Новосибирске возбудили уголовное дело о нападении автохама на семью

…13 декабря прошлого года Оксана Пьянова с двумя детьми "выдержала" атаку автохама, вооруженного металлической трубой. Мужчина приличных габаритов, выкрикивая угрозы, бил по передней двери автомобиля, где на мгновения оцепенели от страха Оксана и ее двое детей. Когда ее младший сын начал от ужаса забиваться под сиденье, Оксана ударила по газам. И до сих пор не знает, как они смогли уцелеть, ведь она пролетела перекресток, не обращая внимания на сигналы светофора.

Нападение на машину Оксаны запросто могло бы кончиться трагедией, а началось в буквальном смысле ни из-за чего, повод даже пустяком не назовешь - его просто не было. Оксана двигалась по улице Магистральной, в машине были ее 19-летняя дочь и девятилетний сын. У магазина с парковки задним ходом выезжал автомобиль, и Оксана, чтобы не допустить столкновения, посигналила ему - по правилам, он должен был ее пропустить. У магазина Оксана остановилась - они ждали еще одного родственника, и тут к ним подкатил тот самый "выезжающий", знаком попросив опустить стекло. Опустив, Оксана услышала матерную брань, но в ответ не произнесла ни одного худого слова - пожелала счастливого пути и подняла стекло. Видимо, это так оскорбило мужчину, что через некоторое время он вернулся. Не один - с трубой.

- Он начал бить трубой по двери и кричать, что тут нас всех положит, - вспоминает Оксана. - Это было настолько неожиданно, что я и моя дочь в буквальном смысле потеряли способность как-то реагировать. Только после двух или трех ударов я пришла в себя и рванула с места. Что было бы, если бы он открыл дверь в машину?..

В этот же день Оксана обратилась с заявлением в полицию и сообщила номер автомобиля напавшего. Шли месяцы. "РГ" написала о ситуации в феврале. Спустя два месяца после шокирующего инцидента виновник не был привлечен ни к какой ответственности. "Решался вопрос" о возбуждении административного производства по статье "мелкое хулиганство" - 500-1000 рублей штрафа. И все. Защитник и пострадавшая подозревали, что причина такого глухого молчания в том, что трубой, чувствуя полную безнаказанность, размахивал бывший сотрудник одной из силовых структур.

В общем, уголовное дело в полиции возбудили только спустя полгода - 16 июня. Адвокат Павел Яровой, представляющий интересы Оксаны Пьяновой, считает, что это результат вмешательства прокурора района, к которому Оксана попала на личный прием. Дело возбуждено по статье УК о повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений, санкция серьезная - до пяти лет лишения свободы. Правда, давно известный полиции нападавший в постановлении значится как "неустановленное лицо". В ответе на запрос "РГ" в региональном ГУ МВД России подтвердили, что один из участников конфликта ранее служил в правоохранительных органах. По сведениям полиции, имел место незначительный дорожный конфликт. И один из водителей, разволновавшись, пару раз стукнул по двери автомобиля. Но не трубой, а деревянной щеткой. После этого водители разъехались.

- Про щетку - стопроцентное вранье, - говорит Оксана. - Но я уже ничему не удивляюсь. Недавно мне сказали, что этот человек работает в детском саду воспитателем. Если это действительно так, мне страшно за его воспитанников…

P. S.

Правоохранительная система "буксовала" полгода, чтобы только приступить к расследованию простейшего эпизода. И само появление уголовного дела мы уже воспринимаем чуть ли не как крупный успех. Хотя совершенно очевидно, что в данном случае система не смогла адекватно защитить Оксану и ее детей. И опасных автохамов при таком подходе меньше не станет.