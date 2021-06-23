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23.06.2021 17:54
Рубрика: Общество

В Петербурге обновлен абсолютный температурный максимум

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Так сейчас выглядит парк 300-летия Петербурга. Фото: iStock Так сейчас выглядит парк 300-летия Петербурга. Фото: iStock
Так сейчас выглядит парк 300-летия Петербурга. Фото: iStock

В Петербурге воздух прогрелся до 35,5 градусов, это абсолютный максимум за весь июнь, сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Предыдущий рекорд был установлен 15 июня 1998 года, когда на улице было 35 градусов.

Эксперт отмечает, что июньский максимум даже выше пиковых значений июля. Но, по словам Леуса, это еще не предел: итоговые значения с термометров будут сниматься после 21.00.

Напомним, в Петербурге уже пять дней подряд бьются погодные рекорды. Горожане спасаются от изнуряющей жары, как могут: закрываются в офисах с кондиционерами, проводят время на пляжах или у фонтанов.

По прогнозам Леуса, уже завтра, 24 июня, погода сжалится над петербуржцами и температура воздуха снизится до 31 градуса.

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