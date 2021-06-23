В Петербурге побит последний температурный рекорд июня

В Петербурге вновь побит температурный рекорд, сообщает на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Уже в 10 утра столбик термометра достиг отметки 31,4 градуса, тем самым побив на 0,7 градуса рекорд, установленный в 1917 году.

Метеоролог предупреждает горожан, что это только начало. Воздух продолжает прогреваться.

Горожан температурные рекорды уже не удивляют, они фиксируются уже пятый день подряд, что тоже можно назвать своеобразным рекордом.

По оценкам Михаила Леуса, этот рекорд все-таки последний, уже 24 июня ожидается, что столбик термометра не будет превышать максимальных погодных значений и до конца недели будет не жарче 29 градусов.