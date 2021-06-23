В Петербурге в прошел спецпоказ оперы Мусоргского "Борис Годунов"

В Санкт-Петербурге в Angleterre Cinema Lounge впервые представили постановку оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов" со сцены Парижской национальной оперы. Специальным гостем показа записи нашумевшего спектакля стал выдающийся российский бас, заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков, исполнивший в нем заглавную партию.

- Борис Годунов - это сложнейшая партия для баса… Ферруччо Фурланетто, Рене Папе - мои старшие коллеги, хоть и иностранцы, но все равно считают Бориса вершиной карьеры, к которой идут всю жизнь. И я с ними согласен, - рассказал артист.

Сам Абдразаков давно завоевал репутацию виднейшего баса бельканто своего поколения. Он покорил слушателей по всему миру, виртуозно исполняя итальянский оперный репертуар, а к партии Бориса пришел только в 2018 году, в Парижской опере, в спектакле под управлением Владимира Юровского.

Драматическая партия Годунова стала для Абдразакова настоящим триумфом на парижской сцене. А внушительный состав русскоговорящих певцов, среди которых Евгений Никитин, Айн Ангер, Елена Манистина, Александра Дурсенева, Максим Пастер, Михаил Тимошенко добавил аутентичного звучания опере. Партия царевича Феодора стала дебютом на сцене Парижской оперы для Евдокии Малевской, победительницы телевизионного конкурса "Голос".

Этот спектакль вызвал огромный интерес: французской публике хотелось познакомиться с первой редакцией знаменитой русской оперы со всей ее бескомпромиссностью, полной концентрацией на личности мучимого совестью царя и необычными созвучиями, которую выбрали режиссер Иво ван Хове и музыкальный руководитель Владимир Юровский для постановки в Париже.

- Это прежде всего драма одного человека, драма царя Бориса, который умирает под гнетом страшных угрызений совести, а также становится жертвой политической борьбы, - отметил Владимир Юровский.

Перед началом показа Ильдар Абдразаков рассказал о своей работе над ролью и ответил на вопросы зрителей и прессы.

- В таких партиях, как Князь Игорь или Борис Годунов, необходим синтез вокальных данных, игры, больших эмоций. Можно, конечно, просто хорошо спеть, но я так не могу, этого недостаточно…Открою вам одну тайну. Для солиста невозможно оценить из зала, как смотрится тот или иной спектакль, однако, даже несмотря на это, ты испытываешь совершенно разные ощущения, когда выходишь в исторической постановке или осовремененной, - признался Абдразаков и привел пример. - Как раз недавно я дебютировал в роскошном спектакле Большого театра, он был поставлен в 1948 году, там потрясающие декорации и костюмы. В таком антураже даже голос по-другому звучит, чем когда ты выходишь в костюмчике, в галстуке, в пиджачке. Это естественно, что появляются всевозможные новшества, многие режиссеры переосмысливают классические сюжеты, это необходимо. Для солистов это усложняет задачу. Если говорить о постановке Парижской оперы, то здесь у нас на сцене было всего два стула и красная лестница. И вот попробуй сыграй, в обстоятельствах, когда нет ни стола, ни трона, ничего. Чтобы создать убедительные образы, мы продумывали каждую мизансцену до мельчайших деталей: движения, повороты головы, как поставить ноги.

Комментируя творческую дискуссию и работу над постановкой с бельгийским режиссером Иво ван Хове Абдразаков отметил, что замечания были с обеих сторон. Дело в том, что Иво ван Хове не говорит по-русски, и некоторые тонкости, очевидные для носителей языка, требовали уточнений.

- Мне очень нравится, как "Бориса Годунова" сделал Грэм Вик в Мариинском театре. И, кстати, первой моей гастрольной поездкой был именно "Борис Годунов", я тогда играл совсем маленькую роль. В том спектакле Бориса пел Ферруччо Фурланетто. Это было потрясающе, несмотря на то, что он иностранец, я понял каждое его слово… В те годы я еще был очень молод и далек от этой партии…, - поделился воспоминаниями Ильдар Абдразаков.

Специальный показ оперы "Борис Годунов" в постановке Парижской национальной оперы в кинотеатрах России стал стартовым событием нового музыкального проекта TheatreHD "Парижские сезоны" - фестиваля спектаклей Парижской национальной оперы в кино.

Все показы в кинотеатрах должны проводиться в строгом соответствии с коронавирусными ограничениями. Зрительный зал должен быть заполнен максимум на половину, зрителям необходимо все время находиться в масках, также требуется соблюдать социальную дистанцию.

Кроме "Бориса Годунова" в программу включены два балета: "Парк" Анжелена Прельжокажа и "Собор Парижской Богоматери" Ролана Пети - две совсем новых записи, сделанных театром в апреле и мае 2021 года, когда театр был еще закрыт для зрителей по причине карантина.