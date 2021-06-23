Аэропорт Симферополь поставил два новых рекорда авиатрафика

Аэропорт Симферополь установил новый исторический рекорд по числу обслуживаемых за сутки пассажиров и принятых самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- 19 июня аэропорт принял и отправил в общей сложности 268 пассажирских рейса, - уточнили в пресс-службе. - Во все предыдущие годы суточный трафик не превышал 250 рейсов в сутки.

А 20 июня впервые в 2021 году и впервые в истории в июне пассажирами аэропорта - кто прилетел на полуостров или же отправлялся отсюда - стали 40 тысяч человек.

- Ранее аэропорт обслуживал больше 40 тысяч пассажиров в сутки только в августе и сентябре 2020 года - пока рекордном по трафику для авиагавани за все время сбора статистики.

Также в минувшую субботу, 19 июня, три десятка фотографов из 11-ти регионов РФ стали участниками "Летнего споттинга" в аэропорту Симферополь, посвященного 85-летию авиагавани. В течение 10 часов споттеры фотографировали обслуживание самолетов на перроне, их взлеты, посадки и руление. В объективы попали несколько десятков самолетов от небольших Bombardier CRJ-200 до широкофюзеляжных Boeing 777.

Аэропорт Симферополь в этом сезоне работает в условиях рекордного пассажиропотока. Максимальных значений за долгое время наблюдений достиг не только трафик, но и маршрутная сеть, которая включает в себя уже 63 направления. С начала года аэропорт уже обслужил более двух миллионов пассажиров.