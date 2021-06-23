Новости

Семь человек пострадали в ДТП под Благовещенском 10:19
Путин рассчитывает, что НАТО рассмотрит предложения РФ по снижению напряженности 10:18
"Уралвагонзавод" модернизирует советский парк бронетехники ВС Беларуси 10:16
В Приамурье готовятся к наихудшему развитию ситуации с паводком 10:09
На Камчатке началось строительство нового аэровокзального комплекса 10:09
Разработаны и испытаны двигатели для корветов проекта 20386 10:04
Путин заявил о нарастании турбулентности геополитических процессов 10:00
В России предложили ввести ежегодный "многодетный" капитал 09:55
Нефть резко подорожала на главной товарной бирже в Токио 09:47
Москвичей предупредили о рекордном уровне "теплового стресса" 09:44
Сергунина: Выставка "Город: детали" впервые пройдет онлайн 09:42
Путин прокомментировал наращивание войск НАТО у границ России 09:42
Разработана тест-система выявления антител к COVID-19 у животных 09:40
Аэропорт Симферополь поставил два новых рекорда авиатрафика 09:39
В Центральной России объявлен оранжевый уровень погодной опасности 09:11
Армеец Влашич признан лучшим игроком матча Хорватия - Шотландия 09:07
На самарца завели дело за сообщение об угрозе рейсу из Екатеринбурга 09:03
Португалия - Франция - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 09:00
Названы самые дорогие бренды мира 08:48
В Подмосковье изъяли крупную партию наркотиков 08:47
Погода в Москве может установить в среду двойной рекорд 08:40
Россияне рассказали, в каких профессиях боятся конкуренции с роботами 08:32
В Минэнерго назвали причины роста цен на авиакеросин 07:56
Губернатор Подмосковья допустил возможность введения новых ограничений 07:51
Панда Синсин родила близнецов в зоопарке Токио 06:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
23.06.2021 09:39
Рубрика: Экономика

Аэропорт Симферополь поставил два новых рекорда авиатрафика

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Аэропорт Симферополь установил новый исторический рекорд по числу обслуживаемых за сутки пассажиров и принятых самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Аэропорт Симферополь открыл международный сектор из-за наплыва туристов

- 19 июня аэропорт принял и отправил в общей сложности 268 пассажирских рейса, - уточнили в пресс-службе. - Во все предыдущие годы суточный трафик не превышал 250 рейсов в сутки.

А 20 июня впервые в 2021 году и впервые в истории в июне пассажирами аэропорта - кто прилетел на полуостров или же отправлялся отсюда - стали 40 тысяч человек.

- Ранее аэропорт обслуживал больше 40 тысяч пассажиров в сутки только в августе и сентябре 2020 года - пока рекордном по трафику для авиагавани за все время сбора статистики.

Также в минувшую субботу, 19 июня, три десятка фотографов из 11-ти регионов РФ стали участниками "Летнего споттинга" в аэропорту Симферополь, посвященного 85-летию авиагавани. В течение 10 часов споттеры фотографировали обслуживание самолетов на перроне, их взлеты, посадки и руление. В объективы попали несколько десятков самолетов от небольших Bombardier CRJ-200 до широкофюзеляжных Boeing 777.

Аэропорт Симферополь в этом сезоне работает в условиях рекордного пассажиропотока. Максимальных значений за долгое время наблюдений достиг не только трафик, но и маршрутная сеть, которая включает в себя уже 63 направления. С начала года аэропорт уже обслужил более двух миллионов пассажиров.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь РГ-Фото

Главное сегодня

Владимир Путин перечислил основные мировые угрозы
Посольство РФ призвало США и их союзников отказаться от учений Sea Breeze
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год
В ВОЗ заявили о продолжающемся снижении числа новых случаев COVID-19 в мире
Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков