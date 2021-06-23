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23.06.2021 10:48
Рубрика: Власть

Глава ОП Крыма назвал сумасшествием угрозу Гордона выдворить россиян

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал очевидным сумасшествием заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона о выдворении с полуострова тех россиян, которые переехали туда на постоянное место жительства после его возвращения в состав РФ в 2014 году.

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- Налицо проявление сумасшествия и мании величия, - заявил Александр Форманчук РИА Новости. - Все это иллюзии не в меру самолюбивого и тщеславного человека. Если он решил, что может вершить судьбы крымчан, то он ошибается. Россия ни при каких обстоятельствах никому не собирается угождать и кому-то возвращать Крым. Крым был, есть и будет российским.

Ранее Гордон на телеканала "Украина 24" заявил о необходимости выдворения россиян, переехавших в Крым с материковой части страны​​​. При этом одиозный украинский журналист угрожает осевшим на полуострове россиянам изъятием всей приобретенной ими недвижимости в РК и Севастополе.

Следует отметить, что подобные заявления периодически звучат и от представителей запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса. Его лидеры Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев регулярно обвиняют Россию в попытке "искусственно размыть" долю крымских татар среди населения Крыма.

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