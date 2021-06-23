ЦАГИ и РАН провели Международную школу-семинар "Модели и методы аэродинамики"

В Евпатории состоялась XXI Международная школа-семинар "Модели и методы аэродинамики". Организаторы - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") и Российская академия наук.

Были представлены около 90 докладов, треть из которых подготовили молодые ученые. Спектр направлений самый широкий - аэродинамика, газовая динамика и горение, устойчивость и турбулентность, гидродинамика, роботизированные комплексы, вычислительная аэродинамика. Обсуждались вопросы, касающиеся моделей механики жидкости и газа, экспериментальных установок и методов измерений.

По словам сопредседателя Программного комитета школы-семинара, член-корреспондента РАН, главного научного сотрудника ЦАГИ Александра Гайфуллина, отличительная черта школы-семинара - активная дискуссия после каждого заседания. Это особенно важно для молодежи, которая имеет уникальную возможность услышать мнение о своей работе от опытных ученых, кандидатов и докторов наук. Уровень докладов и обсуждения очень высокий, что определяется сильным составом участников, среди которых крупнейшие специалисты в своих областях.

XXI Международная школа-семинар объединила примерно 120 ученых и специалистов из ведущих отечественных отраслевых и академических институтов, организаций промышленности и вузов.

В рамках работы школы-семинара ЦАГИ организовал выездную секцию "Фундаментальные проблемы создания сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения". Ее работа проходила на площадке образовательного центра "Сириус" в г. Сочи в очно-заочном формате. На секции прошла презентация научной повестки НЦМУ "Сверхзвук". Мероприятие прошло в рамках реализации Программы создания и развития НЦМУ "Сверхзвук" на при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, - сообщает пресс-служба ЦАГИ.