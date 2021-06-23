На территории бывших воинских частей возле Херсонеса начались крупнейшие за последние десятилетия археологические раскопки. Ученые исследуют территорию площадью 3,4 гектара, которую ранее занимал автобат ЧФ.

Воинская часть была перебазирована на улицу Индустриальную, а участок перейдет музею-заповеднику "Херсонес Таврический". В общей сложности военные освободят около 20 гектаров земли возле Херсонеса, на которых будет построен историко-археологический парк.

В 2020 году археологи провели разведку на территории воинских частей. Был выявлен новый объект культурного наследия - южный пригород "Херсонеса Таврического". В конце мая раскопки начались на первом крупном участке площадью 3,4 гектара, рассказал "РГ" начальник античной новостроечной археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев. Работы надо завершить за четыре месяца, а так как территория большая, к исследованиям привлекли археологов Херсонеса Таврического, Государственного Эрмитажа, Института археологии Крыма РАН и Севастопольского госуниверситета.

Замдиректора Херсонеса по научной работе Лариса Седикова говорит, что ученые более полувека не имели доступа на эти земли. Сейчас раскопки ведутся на месте, где стояли военные гаражи.

- При строительстве воинской части в 1950-1960 годы музею удалось исследовать небольшой участок, где были открыты остатки гончарного производства и склепы римского времени, - говорит Седикова. - Когда-то это был пригород Херсонеса, где располагался район Керамик, здесь производили гончарные изделия для бытовых и торговых нужд, амфоры, посуду. Во время разведки 2020 года нашли место первых раскопок района Керамик.

Сергей Соловьев сообщил, что сейчас участники экспедиции расчистили две печи, которые законсервировали после раскопок в 1960-х. На участке, который исследуют сотрудники Херсонеса, найдена новая печь, ранее не известная ученым. Гончарные печи и склепы останутся в будущем парке в качестве объектов археологии.

- Мы находим новые доказательства существования района Керамик, - говорит Соловьев. - Такой район был в любом крупном античном городе. Обычно он находился за пределами городских стен, потому что это пожароопасное производство. Печи, открытые в 1960-х, частично разрушены. На одной из них построили туалет. По территории проходили коллекторы, линии связи, трубопроводы. Это общая беда в городах. Но все же благодаря тому, что здесь находились военные, территорию не застроили многоэтажками, нам есть что исследовать.

Активные работы на участке южного пригорода вызвали беспокойство общественников. О том, что начались раскопки, никому не сообщили, хотя губернатор Севастополя только в прошлом месяце обещал, что жителей будут информировать заранее о таких работах. Горожане забили тревогу: на выявленном объекте культурного наследия работают экскаваторы, грузовиками вывозят землю вместе с остатками керамики.

Руководитель экспедиции объяснил, что верхняя часть грунта - это потревоженный культурный слой техногенного происхождения. Когда в 1960-х строили военную часть, территорию выровняли. В одном месте строители наткнулись на склеп и сообщили ученым. Остальные участки засыпали грунтом. Точных данных о том, откуда его завозили, нет. Землю могли брать с окраин Херсонесского городища, поэтому в ней встречаются и фрагменты античной керамики, и предметы XIX-XX веков. По словам Сергея Соловьева, положение о проведении полевых археологических работ позволяет при раскопках потревоженного слоя использовать землеройную технику. Экскаватор снимает тонкий слой, археологи его просматривают и выбирают материалы.

- За три недели мы нашли около 17 тысяч предметов, которые относятся ко всем периодам истории Севастополя начиная с IV века до нашей эры и заканчивая XX веком, - сообщил Соловьев. - Есть находки Крымской войны, Великой Отечественной. Мы их очищаем, фиксируем. Однако научная и историческая значимость находок в техногенном слое близится к нулю, информацию для исследований дает материал, найденный в археологическом комплексе - помещении, погребении, культурном слое.

Толщина техногенного слоя на территории автобата местами достигает 1,5 метра. Когда его снимут и подберутся к древнему культурному слою, который выявили при разведке, начнется работа вручную, без применения техники.

По словам начальника экспедиции, в раскопках участвуют более 20 научных сотрудников. Работа идет по 12 часов в день без выходных, чтобы уложиться в сроки.

На втором этапе археологи исследуют территорию учебно-тренировочного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов на улице Ерошенко площадью около восьми гектаров. Для центра подготовки водолазов ВМФ сейчас строят новую современную базу в Камышовой бухте, объект должен быть готов в третьем квартале 2021 года. По словам Ларисы Седиковой, при разведке в 2020 году на территории школы водолазов на Ерошенко была найдена цистерна эллинистического времени и так называемый "пещерный город" на склоне балки под стенами Херсонеса. Это очень интересная для ученых находка. Склон не затронет строительство, его будут изучать досконально.

Что построят?

На сайте фонда "Моя история", который финансирует весь проект, опубликованы эскизы будущего историко-археологического парка. Как уже писала "РГ", здесь появятся музеи античности, Византии и истории христианства, а также филиал "Артека" - детский лагерь "Корсунь".

Председатель совета фонда "Моя история" Иван Есин сообщил "РГ", что это лишь примерные планы того, что хотелось бы видеть на этих территориях. Решения будут приняты после завершения раскопок, когда станет понятно, где можно строить, а где нельзя.

- Музейный комплекс историко-археологического парка может стать крупным объектом, который будет полностью раскрывать историю Херсонеса с античных времен и содержать современное выставочное оборудование,- рассказал Есин. - Детский центр "Корсунь" даст возможность детским группам из "Артека" проводить по 5-7 дней рядом с Херсонесом и знакомиться с историей Севастополя.

Директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова сообщила "РГ", что парк должен быть построен в 2024 году. Территория, которую освобождают военные, составляет около 20 гектаров.

- В парке будет только то, что требуется музею, - говорит Морозова. - В Херсонесе новых выставочных пространств не открывали очень давно. Мы должны сделать музеи, которые будут интересны еще как минимум 50 лет. Для нас это возможность расширить границы.

Экспозиционные площади Херсонеса вырастут более чем в 10 раз. По словам Елены Морозовой, в музее античности и Византии будет около 4000 квадратных метров выставочных площадей, в музее христианства - 5000. Сейчас античная экспозиция Херсонеса занимает 300 квадратных метров, а византийская - немногим больше. Средневековая экспозиция была сделана в 1980 годы и по-своему уникальна, но музей с тех пор значительно расширил фонды, а выставочные технологии шагнули далеко вперед. Залы на территории Херсонеса освободят для проведения временных выставок.

- Музей христианства нам нужен, потому что Херсонес - это сакральный центр, колыбель русского православия, это точка, которая дала начало развитию российской государственности и повлияла на всю историю и культуру нашей страны, - отметила Морозова. - Будем обсуждать, какие предметы представить в этом музее.

В новом здании также появится особая кладовая, где будут выставлены изделия из золота и серебра, ювелирные украшения, оружие, в том числе и находки, обнаруженные при раскопках на трассе "Таврида".

Территория историко-археологического парка будет спланирована с учетом транспортной доступности музея-заповедника. По словам директора, планируется большая подземная парковка.