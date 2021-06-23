Новости

Минобрнауки обсудит с ректорами допуск в вузы только привитых студентов 16:29
Ресторатор Дмитрий Левицкий поддержал обязательную вакцинацию и систему ограничений в Москве 16:27
Истребитель РФ не дал приблизиться к госгранице самолету-разведчику США 16:18
Путин поручил проверить, чтобы средства на диспансеризацию поступили без сбоев 16:14
Ученые рассказали о новом "суперраспространителе" COVID-19 16:10
Совфед одобрил закон о доступе к данным геолокации для поиска пропавших 16:09
Мурашко заявил, что беременные тоже тяжело болеют коронавирусом 16:05
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю 16:00
В Москве под коронавирус отдали две трети мест в стационарах 15:54
МЧС проводит аэрофотосъемку в Крыму 15:52
Голикова: В Крым направлены бригады противочумного института 15:48
В Подмосковье начали поливку дорог из-за жары 15:45
Голикова заявила, что в России нет нового индийского штамма вируса 15:40
Совфед запретил публичную демонстрацию изображений и выступлений нацистов 15:34
В Ялте 19 тысячам человек поставят прививки от гепатита А и дизентерии 15:33
Собянин рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Москве 15:30
Названы регионы - аутсайдеры по темпам вакцинации от COVID-19 15:29
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла почти на 30% 15:23
В Москве из-за сильной жары начали бесплатно раздавать воду 15:10
В Минздраве рекомендовали прививаться от коронавируса при диабете 15:05
Обновленный портал госусуслуг заработает до конца 2021 года 15:00
В Саратовской области изъяли контрафактные сигареты и алкоголь на 46 миллионов рублей 14:57
В Бурятии из-за COVID-19 объявили режим нерабочих дней 14:56
Тренер "Спартака" высказался об ошибке Зобнина в матче с Данией 14:47
Обвиняемые в контрабанде ювелирных изделий предстанут перед судом 14:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
23.06.2021 15:33

Тяжела доля индустрии

Завод ферросплавов построят за пределами Тюмени
Текст: Анатолий Пристанский (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 138(8489)
Тюменский губернатор Александр Моор сообщил о поиске новой площадки для строительства завода ферросплавов. Изначально предприниматели-компаньоны, занятые в сфере девелопмента, планировали построить предприятие стоимостью 4,1 миллиарда рублей в границах Тюмени на месте обанкротившегося завода "Сибкомплектмонтажналадка", что вызвало тревогу и недовольство людей, живущих поблизости в многоквартирных и частных домах.

Инвесторы долго и основательно готовились к реализации проекта, в районе Антипино приобрели участок с капитальными промышленными строениями, в инфраструктурном ракурсе почти идеальный. ("Экономика УрФО" подробно писала об инициативе бизнеса и реакции горожан в материале "Возможен сплав труда и капитала?", "Экономика Уральского округа" от 13.05.21). В этом же районе уже работают нефтеперерабатывающий и электрометаллургический заводы. После проведения двух общественных слушаний активисты начали сбор подписей против строительства предприятия по соседству со школой и жилым массивом. Не так давно горизбирком зарегистрировал инициативу группы горожан о проведении муниципального референдума.

В Уфе экологам поступило более 100 жалоб на химический запах в воздухе

Глава региона побывал на спорной площадке и, судя по всему, уговорил инвесторов отказаться от нее. Последние подтвердили, что согласились на экономически непростой для них шаг и надеются при поддержке областных властей подыскать другой участок. Видимо, уже за пределами Тюмени. Хотя, по словам Александра Моора, проектом предусмотрен ряд инновационных решений, обеспечивающих экологическую безопасность, в данном случае важнее человеческий фактор.

- Если муниципалитет развивает жилищное строительство в микрорайоне, нельзя, чтобы вблизи появлялись опасные производства, - подчеркнул губернатор.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

Путин поручил Хуснуллину подключиться к восстановлению объектов в Крыму
Собянин озвучил прогноз по ситуации с коронавирусом
Всероссийская перепись населения пройдет в октябре
В Индии сообщили о высокой заразности новейшего штамма COVID
Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в онлайн-формате