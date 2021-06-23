Тюменский губернатор Александр Моор сообщил о поиске новой площадки для строительства завода ферросплавов. Изначально предприниматели-компаньоны, занятые в сфере девелопмента, планировали построить предприятие стоимостью 4,1 миллиарда рублей в границах Тюмени на месте обанкротившегося завода "Сибкомплектмонтажналадка", что вызвало тревогу и недовольство людей, живущих поблизости в многоквартирных и частных домах.

Инвесторы долго и основательно готовились к реализации проекта, в районе Антипино приобрели участок с капитальными промышленными строениями, в инфраструктурном ракурсе почти идеальный. ("Экономика УрФО" подробно писала об инициативе бизнеса и реакции горожан в материале "Возможен сплав труда и капитала?", "Экономика Уральского округа" от 13.05.21). В этом же районе уже работают нефтеперерабатывающий и электрометаллургический заводы. После проведения двух общественных слушаний активисты начали сбор подписей против строительства предприятия по соседству со школой и жилым массивом. Не так давно горизбирком зарегистрировал инициативу группы горожан о проведении муниципального референдума.

Глава региона побывал на спорной площадке и, судя по всему, уговорил инвесторов отказаться от нее. Последние подтвердили, что согласились на экономически непростой для них шаг и надеются при поддержке областных властей подыскать другой участок. Видимо, уже за пределами Тюмени. Хотя, по словам Александра Моора, проектом предусмотрен ряд инновационных решений, обеспечивающих экологическую безопасность, в данном случае важнее человеческий фактор.

- Если муниципалитет развивает жилищное строительство в микрорайоне, нельзя, чтобы вблизи появлялись опасные производства, - подчеркнул губернатор.