Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год

Уйти в отпуск на год "без сохранения содержания" могут государственные и муниципальные служащие. Такое право прописано в федеральном законе (статья 128 Трудового кодекса). А вот представителям других профессий повезло не так сильно. Продолжительность отпуска зависит от начальника. При этом подчиненный должен назвать причину своего длительного отсутствия на рабочем месте.

"Что считать уважительной причиной - решает работодатель. Но есть категории граждан, которым начальство не может отказать в предоставлении такого отпуска, тем более, что его сроки указаны в ТК РФ", - рассказала агентству "Прайм" Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры РЭУ имени Плеханова. Она отметила, что чаще инициатива исходит от работодателя. Например, если у компании нет денег - сотрудников отправляют в неоплачиваемый отпуск.

Тем, кто планирует отдыхать продолжительное время, стоит помнить, что во время такого отпуска не формируется страховой стаж и не идут отчисления в Пенсионный фонд.