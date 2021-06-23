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23.06.2021 16:39
Рубрика: Общество

Сертификат вакцинации дополнят сроками действия прививки

Текст: Александр Проценко

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила дополнить сертификат вакцинации, выдаваемый получившим прививку от COVID-19, информацией о сроках действия прививки.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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На совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер заявила: "Дано поручение министерству здравоохранения, Роспотребнадзору совместно с Минцифры дополнить сертификат вакцинированного разделом, который касается сроков действия вакцинной защиты, возможностью подгружать туда данные ПЦР-тестирования". Она уточнила, что в сертификат также с согласия гражданина будет возможно добавление информации о том, что он перенес коронавирус.

В сообщении также говорится, что в Москве, согласно новому указу мэра города Сергея Собянина, начнут действовать новые ограничения, чтобы защитить людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения. С этой целью все заведения общепита должны превратиться в COVID-free-зоны, посещать их смогут только привитые или переболевшие граждане с предъявлением действующего сертификата.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса

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