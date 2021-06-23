Си Цзиньпин пообщался с находящимися на орбите китайскими космонавтами

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду пообщался с находящимися на орбите космонавтами, которые задействованы в проекте строительства китайской космической станции. Беседа состоялась в формате видеоконференции, прямую трансляцию которой вело Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что строительство орбитальной станции - это важная веха в развитии китайской космонавтики. По его словам, этот проект станет большим вкладом КНР в мирное освоение человечеством космического пространства. Китайский лидер спросил также космонавтов об условиях их работы на орбите. Он выразил надежду, что они "прекрасно" справятся с работой, и пожелал успехов, пишет ТАСС.

Напомним, 29 апреля Китай успешно вывел на орбиту основной модуль "Тяньхэ" своей будущей орбитальной станции "Тяньгун". В конце мая китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" состыковался с "Тяньхэ". Он доставил на орбиту топливо и различные грузы, включая два скафандра для работы в открытом космосе. 17 июня Китай отправил в космос первую бригаду строителей своей орбитальной станции. Экипаж из трех человек полетел на корабле "Шэньчжоу-12" в трехмесячную экспедицию. Главная задача - проверка, наладка и в случае необходимости - ремонт оборудования на базовом модуле орбитальной станции.