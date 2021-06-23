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23.06.2021 16:09
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон о доступе к данным геолокации для поиска пропавших

Текст: Михаил Фалалеев

Совет Федерации одобрил закон, ускоряющий поиск пропавших без вести. Он позволяет искать попавших в беду людей с помощью геолокации. А для этого разрешает доступ оперативных служб к данным геолокации в мобильных телефонах.

Фото: istock
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Авторами данной инициативы стали сенаторы во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и группой депутатов от "Единой России". Самое главное в поправках - срочность начала поисков человека. В течение 24 часов с момента поступления сообщения о пропаже можно будет получить информацию о том, с кем тот связывался по мобильному, а также где в данный момент находится телефон.

Авторы документа в пояснительной записке приводят данные МВД. Так, в России ежегодно пропадает около 120 тысяч человек, из которых порядка 45 тысяч - дети. В розыск объявляется около 60 тысяч человек. В удаленных и труднодоступных местах ежегодно пропадает около 20 тысяч человек. До тысячи человек ежегодно погибает в лесу или иных труднодоступных местах. Порядка 90 процентов пропавших на момент исчезновения имеют при себе мобильный телефон, который остается включенным в первые 2-3 дня с момента начала поиска, однако совершить вызов на номер 112 в удаленных местах пропавшие лица не могут из-за отсутствия связи.

Несовершеннолетние и пожилые люди представляют собой наиболее уязвимые группы среди разыскиваемых лиц, так как зачастую не могут должным образом обратиться за помощью. В таких ситуациях время для поиска идет на часы, поскольку является существенным риск переохлаждения или наступления иных неблагоприятных последствий.

Успех поиска пропавших зависит от своевременности принимаемых оперативно-розыскных мер. Эффективным способом реализации поисковых мероприятий является использование сведений о месте нахождения абонента в сети подвижной радиотелефонной связи, в том числе до того момента, как он остался без связи.

Но есть проблема - законодательством не урегулирован порядок получения таких сведений правоохранительными органами, что не позволяет им использовать указанную информацию при организации поиска пропавших людей. Теперь получение необходимых сведений будет осуществляться без судебного решения на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. При этом сохраняется право на тайну связи, поэтому о каждом таком факте уведомляется суд.

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