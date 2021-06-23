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23.06.2021 18:21
Рубрика: Экономика

В Банке России заявили о неизбежности нового кризиса

Текст: Роман Маркелов
Наступление нового кризиса в российской экономике рано или поздно неизбежно, но Банк России располагает необходимыми инструментами для поддержки финансовой системы и граждан и задействует их при необходимости. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на ежегодной российской конференции инвесторов, организованной Renaissance Capital.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

"Текущие меры являются своевременными в качестве антикризисных, но когда кризис закончится, их необходимо прекратить для того, чтобы экономика могла дальше развиваться нормально. Эти меры останутся в нашем арсенале, и, если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом", - сообщил Заботкин. Он также уточнил, что вероятное ужесточение монетарной политики мировыми центробанками по минимуму будет влиять на решения Банка России по ключевой ставке. При этом при определенных сценариях ключевая ставка в России может подняться и выше 6% (сейчас - 5,5%, ЦБ планировал скорое новое повышение ставки, но, очевидно, в рамках текущего "потолка" нейтральной денежно-кредитной политики, то есть 6%), но окончательного решения на этот счет не принято, следует из слов Заботкина.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Банк России рассказал о влиянии других ЦБ на ключевую ставку

Под антикризисными мерами подразумевается ряд послаблений для банков, компаний и физлиц (включая, например, "кредитные каникулы"), которые Банк России вводил в прошлом году на фоне экономического кризиса из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Весной этого года Банк России начал сворачивать антикризисную поддержку, тогда же начался и цикл повышения ключевой ставки, которую ЦБ снижал во время коронакризиса для помощи экономике.

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