В МФЦ заработают рабочие места отечественной разработки

В российских МФЦ появятся полностью импортонезависимые рабочие места для сотрудников. В рамках конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде такую разработку совместно представили пять российских компаний - "Базальт СПО", МЦСТ, "Байкал Электроникс", ЭОС и МойОфис.

В пилотном режиме такие автоматизированные рабочие места уже заработали в г. Орле. Всего два варианта рабочих мест - "Горыныч" и "ЭОС-Байкал". Они установлены на базе компьютеров с российскими процессорами "Эльбрус 8С" и Baikal-M (BE-M1000).

Такие рабочие места помогут госструктурам полностью перейти на отечественные сквозные решения и при этом оптимально расходовать бюджетные средства на приобретение техники, полагают разработчики.