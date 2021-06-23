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23.06.2021 14:48
Рубрика: Общество

В Москве проводили в последний путь Анатолия Лысенко

Текст: Сусанна Альперина
На телевидении ума много. А мудрости - мало. Безнравственного - пруд пруди. А нравственного, так, чтобы по совести, - почти не встретишь. Рейтингов это почти не приносит, что поделать? Интернет-сервисы и социальные сети, которые пришли вслед за ТВ, быстро переняли крикливое, им лишь бы, говоря современным языком "хайпануть", привлечь к себе внимание, поднять шум. А как заставить о себе говорить, делая при этом интеллигентный и вдумчивый, честный и профессиональный проект? Это знал Анатолий Григорьевич Лысенко, церемония прощания с которым состоялась в знаменитом 4-м павильоне "Останкино" сегодня, после чего телевизионного мудреца и аксакала проводили в последний путь.

Время сейчас сложное - не многие решатся прийти на публичное мероприятие. Но к Лысенко пришли. Как сказал в своем выступлении Леонид Ярмольник: "Самое главное ограничение - то, что нет с нами Анатолия Григорьевича". Лысенко даже после ухода собрал тех, кто конкурирует, кто редко собирается "за одним столом". Слова прощания сказали Константин Эрнст (Первый канал), Олег Добродеев (ВГТРК), пришел Алексей Земский (НТВ) и другие крупные телевизионные деятели. Запомнились слова Эрнста о том, что Лысенко уже нет, но он все равно будет с Анатолием Григорьевичем разговаривать. Вслед за Константином Львовичем это могут повторить многие. Беседы с Лысенко - это разговоры и с мудрецом, и с родным человеком.

Фото: Сергей Синицын
Ушел из жизни один из основателей российского ТВ Анатолий Лысенко

Он в телевидении занимал высокие начальственные посты, но представлял собой тот редкий тип начальника, которого любили и считали своим. Об этом говорили на церемонии прощания многие люди. Александр Пономарев, Виталий Игнатенко, Виталий Третьяков... Всех не перечислить, "четверка" была полна тех, кто пришел попрощаться с Лысенко. Михаил Сеславинский назвал Лысенко подвижником. Говорил и о качествах Анатолия Григорьевича как библиофила - все знали, что Лысенко очень много читал, и почитали за честь обсудить с ним ту или иную книгу. Александр Любимов, который празднует сегодня день рождения, отложил личный праздник, пришел проводить Лысенко, который создавал "Взгляд", назвал его Учителем. Владислав Флярковский, Андрей Макаров признались, что без Лысенко они бы не стали телеведущими. Доктор Рошаль охарактеризовал Лысенко так - "спокойный, взвешенный и не крикливый" - и поблагодарил судьбу за то, что довелось общаться с таким человеком. Геннадий Бурболис, политик, соратник, цитировал Булата Окуджаву - "Совесть, Благородство и Достоинство - вот оно, святое наше воинство...", говоря об Анатолии Григорьевиче. Белла Черкесова, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в своем выступлении высказала сожаление, что не довелось много общаться с Лысенко.

Вел церемонию прощания известный телеведущий Леонид Млечин. Он вызывал к микрофону выдающихся людей, зачитывал телеграммы от президента, главы правительства, руководства Госдумы... Ушел выдающийся государственный деятель. Ушел просто достойный и уважаемый человек. Ушла эпоха...

Ушел еще и великий дипломат. Лысенко возглавлял Международную академию телевидения радио - IATR. Вспоминали, что в числе мероприятий, проводимых IATR, была Международная конференция, посвященная вопросам противодействия СМИ терроризму. Лысенко умел посадить за стол на этой конференции представителей разных стран и конфессий, даже арабов и израильтян, чтобы умели договориться между собой.

Запомнились слова многих о том, что за простотой, доброжелательностью и интеллигентностью Лысенко была большая сила. Он умел сказать "нет", но так, чтобы не обидеть человека. Он умел быть щитом для творцов, и никто не знал, чего ему это стоило - отстоять то или иное решение, кроме, пожалуй, жены Валентины Ефимовны и дочери Марьяны.

...Подумалось о том, что, если бы сегодня те, кто делает телевидение или контент для интернета - онлайн-кинотеатров и социальных сетей, меряли себя "по Лысенко", думали: "А вдруг нас смотрит Анатолий Григорьевич, что бы он сказал?" - мы бы получали фильмы и телепрограммы, да и посты, совсем иного качества. В наше время все производители контента ищут единый измеритель. Он есть. Соизмеряйте себя с Анатолием Григорьевичем Лысенко.

Общество Утраты Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото

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